اوج عاشقی در ۱۶ سالگی (حدیث دشت عشق)

معلم شهید ارس داداشی، دوازدهم خرداد سال ۱۳۴۹ در خانواده‌ای خونگرم و زحمتکش در روستای بیزوجیق از توابع شهرستان هشترود دیده به جهان گشود، از همان دوران کودکی به خاطر فقر خانواده، در کار کشاورزی و دامداری کمک حال خانواده‌اش شد. کودکی کنجکاو و تیزهوش بود و به انجام تکالیف درسی اهمیت زیادی می‌داد. پس از پایان دبستان برای تحصیل عازم هشترود شد و دوره راهنمایی را در مدرسه طالقانی به اتمام رساند. روزها درس می‌خواند و بعد از درس، کشاورزی و دامداری و گاهی کارگری می‌کرد. کار در شهر او را خسته نمی‌کرد بلکه او را در هدفی که جز خدمت به خانواده نبود مصمم‌تر می‌کرد. او که طعم فقر و محرومیت را چشیده بود و با مظلومیت فرزندان روستا آشنا بود، برای خدمت به همنوعانش، سال ۱۳۶۳ وارد دانشسرای تربیت معلم شهید باهنر هشترود شد. سال‌های ورود او به دانشسرا مصادف بود با بحبوحه جنگ؛ تمام فکر و وجودش در جبهه بود. سال دوم دانشسرا که ۱۵ بهار بیشتر از عمرش نگذشته بود عزم رفتن کرد. او در خانواده‌ای متعهد و مبارز پرورش یافت و درس عشق به علی(ع) و آل علی(ع) را نیک آموخته بود. آن دم که گاه آزمون سخت الهی فرا رسید، با وجود سن کم، قدم در راه حق نهاد و برای لبیک گفتن به فرمان رهبر و دفاع از اسلام و انقلاب، وجودش را به لباس آسمانی بسیج آراست و به سوی مدینه عشق راهی شد. سه ماه در کنار رزمندگان لشکر حق، زندگی عاشقانه را تجربه کرد و بعد از دو بار اعزام، در چهارم دی سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای پنج و شلمچه با اهدای جان پاکش رضای خدا را طلبید و بر سریر «عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» تکیه زد.