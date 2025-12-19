صعود شیرین تراکتور در ضربات پنالتی با درخشش بیرانوند

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و پرسپولیس با برتری میزبان به پایان رسید تا شاگردان اسکوچیچ به مرحله یک هشتم نهائی

جام حذفی صعود کنند.

دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس از مرحله یک شانزدهم نهائی مسابقات فوتبال جام از ساعت 16:15 روز پنجشنبه هفته گذشته در ورزشگاه یادگار امام(ره)برگزار شد که بازی در وقت‌های قانونی با تساوی یک- یک به پایان رسید و تلاش دو تیم در دو وقت اضافه هم نتیجه‌ای نداشت تا برنده در ضربات پنالتی مشخص شود. در پنالتی‌ها تراکتور 8 بر 7 و در مجموع 9 بر 8 به پیروزی رسید تا حریف شمس آذر در مرحله یک هشتم نهائی شود.

مهدی ترابی در دقیقه 58 و روی یک ضربه کاشته دروازه نیازمند را باز کرد و محمدحسین کنعانی‌زادگان در دقیقه 6+90 گل مساوی را زد.

* ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده(کاپیتان)، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، اودیل خامروبکف، تیبو هلیلوویچ (106- فرشاد فرجی)، مهدی‌هاشم‌نژاد (3+90- مهدی شیری)، مهدی ترابی (87- مسعود زائرکاظمینی)، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشترکالی (67- رجی لوشکیا، (106- سعید کریم‌آذر)

*ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، حسین ابرقویی (104- مرتضی پورعلی‌گنجی)، محمدحسین کنعانی‌زادگان، سروش رفیعی(کاپیتان)(87- مارکو باکیچ)، علی علیپور، میلاد سرلک (87- فرشاد احمدزاده)، تیوی بیفوما (61- رضا شکاری)، استون ارونوف (81- محمد عمری) و محمد خدابنده‌لو (61- محمدامین کاظمیان)

داور: بیژن حیدری

اخطار: علیرضا بیرانوند و امیرحسین حسین‌زاده از تراکتور و استون ارونوف، محمدحسین کنعانی‌زادگان، مارکو باکیچ و محمد عمری از پرسپولیس

اخراج: محمد نادری دقیقه 104 از تراکتور

پرسپولیس و تراکتور در شرایطی در همین شروع کارشان در جام حذفی براساس قرعه‌کشی مقابل هم به میدان رفتند که در فصل جاری لیگ برتر هم جزو مدعیان هستند و رقابت نزدیکی دارند.

تراکتور در نیمه اول بازی را هجومی‌تر شروع کرد و شاگردان اسکوچیچ روی چند حمله می‌توانستند به گل برسند که توسط حسین‌زاده و‌هاشم‌نژاد ناکام ماندند. پیام نیازمند در دقیقه 12 در موقعیتی تک به تک ضربه‌ هاشم نژاد را به کرنر فرستاد تا خطرناک‌ترین موقعیت تراکتوری‌ها در نیمه اول هدر برود.

امیرحسین حسین‌زاده در دقایق پایانی نیمه اول، روی ارسال ضربه کاشته مهدی ترابی، می‌توانست از نزدیکی نقطه پنالتی دروازه پرسپولیس را باز کند که ضربه قیچی مهاجم سرخپوشان تبریز با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

نکته قابل توجه نیمه اول این بود که پرسپولیسی‌ها یک موقعیت جدی هم روی دروازه تراکتور خلق نکردند و بیشتر سعی در حفظ توپ و اداره بازی داشتند.

تراکتوری‌ها نیمه دوم بازی را هم مانند نیمه اول هجومی شروع کرد و چند موقعیت را روی دروازه پرسپولیس ایجاد کرد که حاصلی نداشت.

در دقیقه 58، تراکتور مزد برتری‌اش را گرفت و توسط مهدی ترابی به گل رسید. تراکتور در سمت راست محوطه جریمه پرسپولیس صاحب ضربه خطا شد که ترابی با یک ضربه مستقیم دیدنی دروازه پرسپولیس را باز کرد.

پس از این گل و در ۲۰ دقیقه پایانی، پرسپولیس با وجود اینکه به گل احتیاج داشت اما بازی بسته تراکتور سبب شد تا آنها نتوانند روی دروازه بیرانوند موقعیت جدی گلزنی خلق کنند. در دقایق تلف شده نیمه دوم بازی سریع‌تر دنبال شد و توپ بیشتر روی دروازه تراکتور در جریان بود. در جدی‌ترین موقعیت در دقیقه ۶+۹۰ پرسپولیس روی کرنر ارسالی پرسپولیس توسط حسین کنعانی‌زادگان به گل رسید. با وجود اعتراض تراکتور به خطا روی بیرانوند، پس از بازبینی توسط کمک‌داور ویدئویی، گل تأیید شد تا نتیجه بازی یک- یک مساوی شود.

در نیمه اول وقت اضافه تراکتور در دقیقه 100 می‌توانست توسط حسین‌زاده به گل برسد که ضربه مهاجم تراکتور در موقعیتی تک‌به تک با فاصله خیلی کم به بیرون رفت. در وقت اضافه دوم تراکتور ضربه ایستگاهی دانیال اسماعیلی‌فر را پیام نیازمند دفع کرد.

ضربات پنالتی: برای تراکتور مسعود زائرکاظمینی، خامروبکف، سعید کریم‌آذر، سدلار، شجاع خلیل‌زاده و مهدی شیری، علیرضا بیرانوند و امیرحسین حسین‌زاده گل زدند و برای پرسپولیس محمدحسین کنعانی‌زادگان، محمدامین کاظمیان، علی علیپور، فرشاد احمدزاده، رضا شکاری، میلاد محمدی و پیام نیازمند گل زدند. با توجه به اینکه همه نفرات پنالتی زدند، پنالتی‌ها از سر گرفته شد و حسین‌زاده بار دیگر پشت ضربه ایستاد و این بار توپ را به گل تبدیل کرد. کنعانی‌زادگان نفر بعدی بود که پنالتی او را بیرانوند گرفت تا تراکتور جواز صعود به مرحله یک هشتم نهائی را به دست آورد.

ضربه اول امیرحسین‌ حسین‌زاده به تیر دروازه پرسپولیس خورد و ضربات دانیال اسماعیلی‌فر و فرشاد فرجی را نیازمند مهار کرد. ضربات پاکیچ و محمد عمری را هم بیرانوند گرفت و مرتضی پورعلی‌گنجی توپ را به تیر دروازه زد.

در نهایت تراکتور توانست در مجموع ۹ بر ۸ پرسپولیس را شکست دهد و به مرحله یک‌هشتم نهائی جام حذفی صعود کند. تراکتور در این مرحله روز ۲۲ دی باید با شمس‌آذر بازی کند.

دیدار‌های مرحله یک هشتم نهائی

شنبه ۲۹ آذر 1404

* هوادار............................................................................................... سایپا (ساعت ۱۴:۳۰)

* مس رفسنجان......................................................... گل گهر سیرجان (ساعت ۱۶:۱۵)

* نفت و گاز گچساران.................................................................... پیکان (ساعت ۱۶:۳۰)

* ملوان بندرانزلی........................................................... مس شهربابک (ساعت ۱۶:۳۰ )

* فولاد خوزستان........................................................... چادرملو اردکان (ساعت ۱۸:۳۰)

* یکشنبه ۳۰ آذر1404

* سپاهان............................................................................ خیبر خرم‌آباد (ساعت ۱۶:۳۰)

- دیدار فولاد هرمزگان با استقلال تهران با توجه به درخواست باشگاه استقلال برای تعویق این بازی در مرحله یک‌هشتم نهائی جام حذفی و دیدار حساس نماینده ایران با المحرق بحرین در روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه، بازی دو تیم استقلال و فولاد هرمزگان لغو شد. تاریخ برگزاری این دیدار متعاقباً اعلام خواهد شد.