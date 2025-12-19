قاچاق معکوس دارو پس از واردات سخت با ارز محدود

در حالی که واردات داروهای مورد نیاز به سختی انجام می‌شود، این نگرانی وجود دارد که همین داروها با قاچاق معکوس از کشور خارج شود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در نخستین جلسه دوره جدید شورای عالی سازمان نظام پزشکی با اشاره به شرایط کشور گفت: در حال حاضر کشور در شرایط سختی قرار دارد و موضوع جنگ و تحریم‌ها تأثیرات عمیقی داشته است. به‌عنوان نمونه، در حوزه دارو حداقل

۶۰۰ میلیون دلار خرید انجام شده، اما در انتقال ارز با مشکل مواجه هستیم.

هشدار افزایش تجویز داروهای گران‌قیمت تک‌نسخه‌ای

از سوی دیگر؛ رئیس سازمان غذا و دارو در جلسه رؤسا و معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب شش کشوری در زنجان گفت: اگر به تجویز و مصرف منطقی دارو و تجهیزات پزشکی ورود جدی نداشته باشیم، میزان مصرف افزایش می‌یابد و تأمین دارو در شرایط فعلی کشور با دشواری بیشتری همراه خواهد شد.

به گزارش سازمان غذا و دارو، مهدی پیرصالحی با اشاره به روند رو به رشد تجویز داروهای گران‌قیمت تک‌نسخه‌ای افزود: در حال حاضر داروهایی با قیمت ۱۸۰ تا ۴۰۰ یورو برای هر ویال تجویز می‌شود که ادامه این روند با توان اقتصادی نظام سلامت همخوانی ندارد و فشار مضاعفی به بیمار و زنجیره تأمین وارد می‌کند.

پیرصالحی با بیان اینکه در برخی بیماری‌های صعب‌العلاج از جمله سرطان، تجویز آخرین داروهای موجود در دنیا به یک رویه تبدیل شده است، ادامه داد: این داروها در برخی موارد هزینه‌های چند میلیارد تومانی برای بیمار ایجاد می‌کنند، در حالی که اثربخشی آن‌ها محدود بوده و گاهی تنها چند ماه به طول عمر بیمار اضافه می‌شود.

وی با اشاره به افزایش مراجعات بیماران برخی بیماری‌های خاص بیان داشت: در هفته‌های اخیر بیماران مبتلا به بیماری‌هایی مانند دوشن و سیستینوزیس خواستار داروهای جدید خارجی هستند؛ داروهایی که هزینه ماهانه آن‌ها به حدود ۲۲هزار دلار می‌رسد، در حالی که از نظر اثربخشی تفاوت معناداری با داروهای موجود ندارند و عمدتاً فقط عوارض جانبی کمتری دارند.

رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: مدیریت این شرایط بدون همراهی دانشگاه‌ها ممکن نیست و لازم است معاونت‌های غذا و دارو، درمان و بهداشت در دانشگاه‌ها با هماهنگی کامل، نظارت مؤثر بر تجویز پزشکان داشته باشند تا داروهای تک‌نسخه‌ای صرفاً در موارد خاص و ضروری تجویز شوند.

نگرانی از قاچاق معکوس دارو

پیرصالحی قاچاق معکوس دارو و تجهیزات پزشکی یارانه‌ای را از نگرانی‌های جدی کشور دانست و گفت: دانشگاه‌ها و داروخانه‌ها باید با استفاده از سامانه تی‌تک، خریدهای غیرمتعارف را رصد کنند تا ارز محدودی که با دشواری تأمین شده، از زنجیره رسمی خارج نشود. این نظارت باید با حفظ کرامت داروسازان و بدون رویکردهای پلیسی انجام شود.