اخلاق شهید جمهور

علی بهادری جهرمی با زنده‌کردن یاد شهید رئیسی، نوشت: «وقتی پیش‌مان بود، توهین و تخریبش می‌کردند تا حواس مردم از عملکردش پرت شود و خوبی‌هایش را نبینند بعد از شهادتش توهین و تخریبش می‌کنند تا حواس‌ها را از عملکرد دولت متبوع‌شان پرت کنند و از پاسخگویی فرار کنند. کاش سیره شهید رئیسی رعایت اخلاق حتی در برابر بی‌اخلاقی نبود...»

پرهیز از اسراف؛ نوعی شکرگزاری

نیلوفر عباس‌زاده: «الحمدلله این روزا خدا به ما لطف کرد و شاهد بارش رحمت الهی بودیم. ولی یادمون باشه از اسراف‌کردن پرهیز کنیم.»

تا پای جان، برای خدمت

این تصویر از امدادگران هلال‌احمر پس از ۱۰ ساعت عملیات بدون وقفه، در جریان امدادرسانی به مناطق سیل‌زده کرمان مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

آورده دیگری از دانش ایرانی

کاربری نوشت: «عملیات بارورسازی ابرها در سال جاری، برگ زرین دیگری از علم، ایمان و توانایی دلاورمردان میدان دفاع؛ اقدامی که می‌تواند در احیای دریاچه ارومیه و دیگر منابع آبی کشور نقش‌آفرین باشد، هدیه‌ای ارزشمند است که با تکیه بر دانش بومی و اعتماد به نیروهای متخصص هوافضا به ثمر خواهد نشست.»

فریاد مظلومیت

حسین گلزار با انتشار این تصاویر از کودکان مظلوم غزه در سرمای شدید هوا نوشت: «این نه فقط یه عکس، بلکه فریاد مظلومیته».

سادگی، حماقت، یا...؟!

عبدالله گنجی: «روزنامه واشنگتن‌پست: «ترامپ حین مذاکرات هسته‌ای، مشغول برنامه‌ریزی برای حمله به ایران بود!»، با بی‌اخلاق‌ترین و پست‌ترین ابنا بشر طرفیم. حیرت می‌کنم وقتی برخی سلام و علیک، دست دادن، لبخند، دیدار راهرویی، دیدار مقامات عالی بدون هرگونه طرح کارشناسی (شرم‌الشیخ) را باعث حل مشکل می‌دانند. جولانی دوبار مقابل ترامپ نشسته، تواضع کرده، شوخی و خوش و بش هم شنیده.اما در این یک‌سال حضور در قدرت، سوریه ١٠١۵ بار بمباران شده و دیروز آمریکا ورود اتباع سوریه به این کشور را ممنوع کرد. یعنی سرباز هم بخواهی باشی، اثباتش سال‌ها طول می‌کشد.»

رد گم‌کنی به روش اصلاح‌طلبانه

سلمان معمار: دلار ٨٠: چرا جلیلی سفر می‌ره؟، دلار ٩٠: چرا جلیلی حرف میزنه؟، دلار ١٠٠: چرا جلیلی به آمریکا گفت گوساله سامری؟، دلار ١١٠: چرا جلیلی کشته نشد؟، دلار ١٢٠: چرا جلیلی تیبا و پراید داره؟، دلار ١٣٠: چرا جلیلی ناهار میخوره؟... اصلاحات مخاطبش رو همین‌قدر احمق می‌بینه.»