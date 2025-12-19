هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداري با شگرد گرفتن بيعانه در فروش خودرو

معاون فرهنگي و اجتماعي پليس فتا فراجا، با اشاره به افزايش قيمت خودرو گفت: مجرمان سايبري از اين امر سوءاستفاده کرده و با آگهي کردن خودرو در سايت‌هاي واسط به دنبال سرقت از شهروندان هستند.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ جواد مختاررضايي با بيان اينکه دريافت بيعانه کليدواژه اصلي بسياري از کلاهبرداري‌هاي فروش خودرو در سايت‌هاي واسط است، اظهار داشت: مجرمان سايبري با آگهي کردن خودرو با قيمت پايين‌تر از حد معمول به دنبال فريب شهروندان هستند و پس از تماس خريداران، آنها را تشويق به واريز وجهي به عنوان پيش‌پرداخت يا بيعانه مي‌کنند تا خودرو را براي آنها نگهدارند و به کس ديگري نفروشند.

مختاررضايي با بيان اينکه بعد از تماس خريدار، فروشنده تاکيد مي‌کند که مشتريان ديگري پاي معامله هستند و براي اينکه خيال خريدار راحت شود، بايد بيعانه پرداخت کند، افزود: بعد از پرداخت بيعانه يا پيش‌پرداخت از سوي خريدار، فروشنده ديگر پاسخگو نبوده و گوشي خود را خاموش کرده و يا از دسترس خارج مي‌کنند.

وی ادامه داد: مجرمان سايبري با درج قيمت‌هاي پايين و غيرمعمول و استفاده از کارت‌هاي اجاره‌اي، آگهي‌هاي خود را ثبت مي‌کنند تا ردي از آنها باقي نماند.

اين مقام انتظامي با تاکيد بر اينکه درصد بالايي از پرونده‌هاي کلاهبرداري بابت پرداخت بيعانه توسط شاکيان در معاملات آنلاين است، گفت: بهترين راهکار در معاملات آنلاين به خصوص در سايت‌هاي واسط پرداخت وجه از طريق درگاه پرداخت امن است که بعد از دريافت کالا و تایید شما مبلغ به حساب فروشنده واريز مي‌شود.

مختاررضایی ادامه داد: پرداخت بيعانه، انجام معاملات بدون احراز هويت طرفين معامله در داد و ستدهاي آنلاين، منجر به کلاهبردار‌ي‌هاي مالي مي‌شود. اگر عدم پرداخت بيعانه توسط کاربران فضاي مجازي در خريد‌هاي اينترنتي مورد توجه قرار بگيرد درصد زيادي از جرايم مالي کاسته خواهد شد و با رعايت همين نکته به ظاهر ساده، اما پرفريب، از متضرر شدن هموطنان به صورت گسترده پيشگيري خواهد شد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا بیان داشت: هشدارهاي پليس فتا را جدي بگيريد و در صورت مشاهده هرگونه تبليغ مشکوک، موضوع را سريعاً از طريق سايت پليس فتا به نشاني fata.gov.ir بخش مرکز فوريت‌هاي سايبري گزارش دهيد تا پيگيري لازم انجام شود.