435هزار معلم طی یکسال گذشته مشمول رتبهبندی شدهاند
رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: ۴۳۵هزار معلم طی یکسال گذشته مشمول رتبهبندی شدهاند و آییننامه ارتقای رتبه بهزودی ابلاغ میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی باقرزاده درباره آخرین وضع اجرای طرح رتبهبندی معلمان گفت: در طول یکسال گذشته، ۴۳۵هزار نفر فرآیند رتبهبندی را طی کردهاند و رتبه آنان تعیین شده و از مزایای آن بهرهمند شدهاند.
باقرزاده افزود: از این تعداد، حدود ۷۰هزار نفر از نیروهای جدیدالاستخدام هستند که از مهرماه به بعد جذب شدهاند و احکام رتبهبندی آنان صادر شده و هماکنون از امتیازات رتبهبندی استفاده میکنند. وی با اشاره به مرحله ارتقای رتبه معلمان ادامه داد: آییننامه ارتقای رتبه بهزودی تصویب و ابلاغ خواهد شد. در این مرحله، فرآیندها سادهتر شده و مستندات مربوط به چهار تا پنج سال گذشته همکاران مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزشوپرورش بیان داشت: براساس جداول پیشبینیشده در چهار شایستگی اصلی، به معلمان امتیاز داده میشود و در صورت احراز شرایط، امکان ارتقا به رتبه بالاتر فراهم خواهد شد.
باقرزاده با تأکید بر اینکه مشکل خاصی در اجرای این مرحله وجود ندارد، گفت: تنها موضوع، تأخیر در ابلاغ آییننامه است و از نظر بودجه و محاسبات مالی مشکلی وجود ندارد و اعتبارات لازم پیشبینی و تأمین خواهد شد.