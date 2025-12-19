مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از کنترل قیمت‌ اقلام یلدایی در میادین پایتخت خبر داد و بر ثبات قیمت اقلام در میادین و بازارهای این سازمان تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهر، مهدی بختیاری‌زاده درباره توزیع اقلام یلدایی در بازارهای میوه و تره‌بار تهران اظهار داشت: در آستانه شب یلدا از قبل تدبیر بر این شد که اقلام پرمصرف یلدایی به اندازه کافی در میادین تامین و توزیع شود. بختیاری‌زاده با بیان اینکه سازمان با کمک بهره‌برداران شروع به پیش‌خرید، ذخیره‌سازی و تامین مکفی اقلام یلدایی کرد، گفت: این اقدام به‌گونه‌ای بود که در ایام یلدا که مردم مراجعات بیشتری را به بازارهای میادین دارند ما با کمبودی مواجه نشویم. تدبیر شد تا بیش از سال‌های گذشته اقلام تهیه و در انبارها موجود شود. ارائه خدمات سازمان میادین بی‌وقفه تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. همچنین قیمت‌ها ثابت شده و هیچ تغییری در این روزها اتفاق نمی‌افتد. وی با اشاره به قیمت برخی اقلام افزود: الان هر کیلوگرم هندوانه یلدایی ۳۵هزار تومان، هر کیلوگرم انار یلدایی ۱۰۵هزار تومان و هر کیلوگرم خرمالوی درجه یک ۱۰۵هزار تومان به مصرف‌کننده ارائه خواهد شد. اقلامی مثل آجیل شیرین که جزو اقلام پر مصرف یلدایی است، هم از پیش در غرف و انبارهای سازمان موجود شده است و کمبودی پیرامون آجیل نداریم. هر کیلوگرم آجیل شیرین یلدایی هم ۶۶۶هزار تومان برای مصرف‌کننده توزیع خواهد شد. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: در مورد دیگر اقلام، مانند اقلام پروتئینی، برنج و اقلام پر مصرف خانوار که در کنار اقلام یلدایی به فروش می‌رسد، تدبیر به اندازه کافی بوده و پاسخگوی نیاز مردم خواهیم بود. این اطمینان‌خاطر را به مردم می‌دهیم که در بازارهای سازمان میادین هیچ کمبود و تغییر قیمتی در این روزها نخواهیم داشت.