ترامپ: ونزوئلا را محاصره کردهایم نفت و زمین ندهد، محاصره ادامه مییابد!
رئیسجمهور آمریکا در یک باجگیری و دزدی در روز روشن دولت فعلی ونزوئلا را بهعنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» تعیین کرد و دستور محاصره «کامل» این کشور را صادر کرد وی مدعی شد که اگر ونزوئلا
نفت و زمین خود را ندهد محاصره ادامه خواهد یافت.
کشور ونزوئلا از شهریورماه گذشته هدف یک جنگ ترکیبی سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی از سوی آمریکا قرار گرفته است. طی این مدت در حملات هوائی به دستکم 26 قایق و کشتی ونزوئلا 95 ماهیگیر اهل این کشور کشته شدهاند، هفته گذشته با توقیف یک نفتکش غولپیکر ونزوئلا محاصره دریایی این کشور هم شروع شد و همزمان ترامپ اعلام کرد که آسمان ونزوئلا بر روی شرکتهای هواپیمایی بسته هست. ترامپ همچنین به سازمان سیا مجوز خرابکاری در داخل این کشور را نیز صادر کرده است. طی روزهای گذشته نیز چندین بار رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده است که بهزودی حمله زمینی به خاک ونزوئلا شروع خواهد شد. رسانههای آمریکایی گزارش دادهاند که حدود یکسوم ناوگان دریایی آمریکا در این منطقه مستقر شده و جنگندهها به طور مداوم در حریم هوائی بینالمللی نزدیک ونزوئلا گشتزنی میکنند. بهانه همه این لشکرکشی و کشتارها قاچاق موادمخدر از سوی دولت ونزوئلا به مقصد آمریکاست و این در حالی است که رسانهها، کارشناسان و حتی مقامات خود دولت آمریکا طی روزها و هفتههای گذشته بارها بهصراحت اعلام کردهاند دزدی دریایی بهانه است و هدف سرنگونی مادورو به منظور تصاحب نفت و معادن طلای ونزوئلا است. «سوزی وایلز» رئیس دفتر کاخسفید نیز به تازگی در مصاحبه با مجله «وَنیتی فِر» در اینباره گفته است: حملات نظامی آمریکا علیه قایقهای مشکوک به قاچاق موادمخدر در اطراف
آمریکایلاتین، در واقع با هدف سرنگونی نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا انجام میشود و هدف، صرفاً مبارزه با موادمخدر
نیست. وی افزود: دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا میخواهد آنقدر حمله به قایقها را ادامه دهد تا مادورو تسلیم شود.
محاصره کامل ونزوئلا
ترامپ شامگاه سهشنبه به وقت ایران نیز سیاست تجاوزکارانه خود را در ارتباط با ونزوئلا یک قدم دیگر به پیش برد و دستور محاصره کامل این کشور را صادر کرد. به گفته کارشناسان ترامپ از تبعات غیرقابل پیشبینی حمله نظامی به منظور تغییر رژیم در ونزوئلا کاملاً آگاه است و هدف او تشدید فشارها به منظور استعفای مادورو یا فروپاشی از درون این کشور است.«دونالد ترامپ» شامگاه سهشنبه در پلتفرم «تروثسوشال» با اعلام این سیاست نوشت: «ونزوئلا کاملاً توسط بزرگترین ناوگان دریایی که تاکنون در تاریخ آمریکایجنوبی تشکیل شده است، محاصره شده است. این ناوگان بزرگتر خواهد شد و شوکی که به آنها وارد میشود، چیزی نخواهد بود که قبلاً دیده باشند؛ تا زمانی که تمام نفت، زمین و سایر داراییهایی را که قبلاً از ما دزدیده بودند، به ایالات متحده آمریکا بازگردانند... به دلیل سرقت داراییهای ما و دلایل بسیار دیگری از جمله تروریسم، قاچاق موادمخدر و قاچاق انسان، رژیم ونزوئلا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است».
رئیسجمهور آمریکا همچنین از محاصره «کامل و تمامعیار» تمام نفتکشهای تحریمشده که به ونزوئلا سفر میکنند و از آنجا میآیند، خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مشخص نیست که ترامپ چگونه این اقدام را علیه کشتیهای تحریمشده اعمال خواهد کرد و آیا مانند هفته گذشته برای جلوگیری از ورود کشتیها به گارد ساحلی متوسل خواهد شد یا خیر. از سوی دیگر معلوم نیست که منظور ترامپ از دزدی زمین، نفت و داراییهای آمریکا از سوی ونزوئلا چیست و چگونه ونزوئلا که خود بیشترین حجم ذخایر نفتی جهان را دارد نفت آمریکا را دزدیده است.
در همین حال رویترز گزارش داد که اداره هوانوردی فدرال آمریکا بار دیگر به شرکتهای هواپیمایی بزرگ در مورد «وضعیت امنیتی رو به وخامت» هنگام پرواز بر فراز ونزوئلا هشدار داد و از آنها خواست احتیاط کنند. اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد که تهدیدات میتواند هواپیماها را در تمام ارتفاعات، از جمله در هنگام پرواز بر فراز ونزوئلا، برخاستن و فرود آمدن و هنگام حرکت بر روی زمین، در معرض خطر قرار دهد. این هشدار پس از اطلاعیه مشابهی در ماه گذشته و در بحبوحه افزایش حضور نظامی آمریکا در جنوب کارائیب صادر شده است.
واکنش دولت مادورو
دولت ونزوئلا در بیانیهای در واکنش به این سیاست جنگطلبانه و دزدی و باجگیری در روز روشن اعلام کرد که «تهدید مضحک» ترامپ را رد میکند. وزیر نفت ونزوئلا نیز اعلام کرد که این کشور هرگز بار دیگر مستعمره هیچ امپراتوری یا قدرت خارجی نخواهد شد. به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، «دلسی رودریگز» معاون رئیسجمهوری و وزیر نفت ونزوئلا در بیانیهای اعلام کرد: اظهارات دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، «نیّت واقعی» واشنگتن برای تصاحب نفت، زمین و معادن ونزوئلا را آشکار کرد. وی با رد این ادعا که کاراکاس، داراییهای واشنگتن را دزدیده است، افزود: اقدام ترامپ در محاصره ونزوئلا، نقض حقوق بینالملل، تجارت آزاد و آزادی کشتیرانی است. وزیر نفت ونزوئلا تاکید کرد: ترامپ فرض میکند که نفت، زمین و معادن ونزوئلا متعلق به اوست و بر این اساس، میکوشد با محاصره دریایی، ثروت کشور ما را غارت کند. رودریگز، اقدام واشنگتن را بخشی از کارزار گسترده دروغ و دستکاری دانست که هدف آن توجیه تصاحب منابع طبیعی ونزوئلاست. وی با بیان اینکه کاراکاس همواره در معرض اهداف سلطهجویانه واشنگتن بوده است، گفت: ونزوئلا هرگز بار دیگر مستعمره هیچ امپراتوری یا قدرت خارجی نخواهد شد.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری افه، «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا نیز در جریان سخنرانی خود در مجلس موسسان این کشور اظهار داشت که این «تجاوز چندبعدی» از «تروریسم روانی» تا «دزدی دریایی» را دربر میگیرد. وی تصریح کرد ونزوئلا آماده است و «الیگارشی» و «امپریالیسم» را تحت «هر شرایطی» شکست خواهد داد. دولت ونزوئلا همچنین در بیانیهای که «ایوان خیل» وزیر امورخارجه این کشور در کانال رسمی تلگرام خود منتشر کرده، تهدید «دونالد ترامپ» را «بیملاحظه و جدی» خواند و تاکید کرد رئیسجمهوری آمریکا «قوانین بینالمللی، تجارت آزاد و آزادی ناوبری» را نقض میکند.