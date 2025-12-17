کرهجنوبی به دنبال کسب اجازه از آمریکا برای ساخت زیردریایی اتمی
یک مقام امنیتی کرهجنوبی تأیید کرد این کشور به دنبال توافقی با آمریکا برای دستیابی به زیردریایی هستهای است.
کرهجنوبی برای اینکه بتواند زیردریایی هستهای داشته باشد باید اجازه واشنگتن را کسب کند. «وی سون- ناک»، مشاور امنیت ملی کرهجنوبی، اعلام کرد سئول در حال بررسی یک توافق دوجانبه جداگانه با آمریکا در مورد برنامههای خود برای ساخت یک زیردریایی هستهای است. خبرگزاری «یونهاپ» گزارش داد، او این خبر را هنگام ورود به واشنگتن اعلام کرد. او گفت: «در مورد استرالیا، طبق بخش ۹۱ قانون انرژی اتمی آمریکا، استثنایی وجود داشت... ما نیز ممکن است نیاز به انجام این کار داشته باشیم، من این گزینه را بررسی خواهم کرد.» به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»،
این وضعیت مشابه کاری است که استرالیا و آمریکا هنگام انعقاد یک توافق دوجانبه جداگانه براساس قوانین آمریکا انجام دادند که اجازه میداد توافق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را دور بزنند و راه دستیابی استرالیا به زیردریاییهای هستهای را هموار کنند.