به گزارش خبرگزاری دانشجو، بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اقدامات غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئلا به شرح زیر می‌باشد:

«جمهوری اسلامی ایران اظهارات و اقدامات تهدیدآمیز آمریکا علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا، از جمله تهدید به محاصره دریایی و جلوگیری از صادرات قانونی نفت این کشور، را شدیدا محکوم می‌کند. این مواضع و اقدامات، جلوه‌های آشکار سیاست مبتنی بر توسل زور و قلدری نظام‌مند است که نقض فاحش اصول و قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد از جمله آزادی کشتیرانی، امنیت دریانوردی و آزادی تجارت بین‌المللی شمار می‌آید.

اقدام آمریکا در تعرض، توقیف یا ایجاد مانع برای تردد آزاد شناور‌های تجاری از یا به مقصد ونزوئلا، مصداق بارز دزدی دریایی دولتی و سرقت مسلحانه در دریا است. استناد به قوانین داخلی آمریکا و تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آن برای توجیه این اقدامات نیز به هیچ عنوان نمی‌تواند مبنایی برای مشروع جلوه ‌دادن چنین اقدامات مجرمانه‌ای باشد.

تهدید، محاصره اقتصادی و توسل به زور علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد، نقض صریح اصول اساسی منشور ملل متحد، به‌ویژه اصل احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور محسوب می‌شود. هیچ قدرتی حق مداخله در امور داخلی ونزوئلا را ندارد و این کشور به موجب اصول بنیادین منشور ملل متحد از حق ذاتی دفاع از خود در برابر هر تهدید و تعرض خارجی برخوردار است.

تداوم یکجانبه‌گرایی‌ستیزه‌جویانه آمریکا علیه کشور‌های مستقل، در صورت عدم واکنش مسئولانه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد، موجب شکل‌گیری بدعتی خطرناک و عادی‌سازی قانون‌شکنی در روابط بین‌الملل می‌شود که پیامد‌های آن کلیت صلح و امنیت جهانی را دچار اخلال خواهد کرد. بر این اساس از سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد و تمامی دولت‌های مسئولیت‌پذیر و نهاد‌های ذی‌ربط بین‌المللی انتظار می‌رود با درک وضعیت خطیر کنونی اقدامات غیرقانونی و زورمدارانه آمریکا را محکوم کرده و دولت آمریکا را در قبال نقض فاحش اصول حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد پاسخگو نمایند».