بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اقدامات غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئلا
جمهوری اسلامی ایران اظهارات و اقدامات تهدیدآمیز آمریکا علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا، از جمله تهدید به محاصره دریایی و جلوگیری از صادرات قانونی نفت این کشور، را شدیدا محکوم میکند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در محکومیت اقدامات غیرقانونی آمریکا علیه ونزوئلا به شرح زیر میباشد:
«جمهوری اسلامی ایران اظهارات و اقدامات تهدیدآمیز آمریکا علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا، از جمله تهدید به محاصره دریایی و جلوگیری از صادرات قانونی نفت این کشور، را شدیدا محکوم میکند. این مواضع و اقدامات، جلوههای آشکار سیاست مبتنی بر توسل زور و قلدری نظاممند است که نقض فاحش اصول و قواعد شناختهشده حقوق بینالملل و منشور ملل متحد از جمله آزادی کشتیرانی، امنیت دریانوردی و آزادی تجارت بینالمللی شمار میآید.
اقدام آمریکا در تعرض، توقیف یا ایجاد مانع برای تردد آزاد شناورهای تجاری از یا به مقصد ونزوئلا، مصداق بارز دزدی دریایی دولتی و سرقت مسلحانه در دریا است. استناد به قوانین داخلی آمریکا و تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی آن برای توجیه این اقدامات نیز به هیچ عنوان نمیتواند مبنایی برای مشروع جلوه دادن چنین اقدامات مجرمانهای باشد.
تهدید، محاصره اقتصادی و توسل به زور علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد، نقض صریح اصول اساسی منشور ملل متحد، بهویژه اصل احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور محسوب میشود. هیچ قدرتی حق مداخله در امور داخلی ونزوئلا را ندارد و این کشور به موجب اصول بنیادین منشور ملل متحد از حق ذاتی دفاع از خود در برابر هر تهدید و تعرض خارجی برخوردار است.
تداوم یکجانبهگراییستیزهجویانه آمریکا علیه کشورهای مستقل، در صورت عدم واکنش مسئولانه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد، موجب شکلگیری بدعتی خطرناک و عادیسازی قانونشکنی در روابط بینالملل میشود که پیامدهای آن کلیت صلح و امنیت جهانی را دچار اخلال خواهد کرد. بر این اساس از سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد و تمامی دولتهای مسئولیتپذیر و نهادهای ذیربط بینالمللی انتظار میرود با درک وضعیت خطیر کنونی اقدامات غیرقانونی و زورمدارانه آمریکا را محکوم کرده و دولت آمریکا را در قبال نقض فاحش اصول حقوق بینالملل و منشور ملل متحد پاسخگو نمایند».