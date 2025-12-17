آیین تجلیل از مادر سرداران شهید حسن و محمد باقری برگزار شد

در برنامه «ستارگان شهر» با حضور شهردار تهران، مراسم تجلیل از مادر شهیدان حسن

و محمد باقری و جمعی از مادران شهدای دوران دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از مادر شهیدان حسن و محمد باقری و جمعی از مادران شهدای دوران دفاع مقدس با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران در ایوان شمس برگزار شد.

در این همایش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از مادران شهدا تقدیر شد، شهردار تهران نیز ضمن تقدیر از مادر شهیدان باقری و ۴۱ مادر شهید دیگر به آنها سفر به کربلا را

اهدا کرد.