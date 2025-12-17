فرماندهان قرارگاه مشترک پدافند هوائی خاتمالانبیا(ص) و نیروی هوائی ارتش منصوب شدند
فرماندهان جدید قرارگاه مشترک پدافند هوائی خاتمالانبیا(ص) کشور و نیروی پدافند هوائی ارتش و نیروی هوائی ارتش طی احکام جداگانهای از سوی فرمانده کل قوا منصوب شدند.
به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و طی احکام جداگانهای از سوی فرماندهی معظم کل قوا، امیر سرتیپ علیرضا الهامی به سِمَت فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوائی خاتمالانبیا(ص) کشور و نیروی پدافند هوائی ارتش و امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد به عنوان فرمانده نیروی هوائی ارتش منصوب شدند.
مراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید قرارگاه مشترک پدافند هوائی خاتمالانبیا(ص) کشور و نیروی پدافند هوائی ارتش با حضور امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش، سردار محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، امیر سرتیپ حیدری جانشین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص)، امیر سرتیپ دادرس جانشین فرمانده کل ارتش، امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش، فرماندهان نیروهای تابعه ارتش و دیگر مسئولان برگزار و امیر سرتیپ علیرضا الهامی به عنوان فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوائی خاتمالانبیا(ص) کشور و نیروی پدافند هوائی ارتش
منصوب شد.
به گزارش ایرنا از ارتش، امیر الهامی که از سال ۱۳۹۸ تاکنون به عنوان جانشین نیروی پدافند هوائی فعالیت میکرد، سابقه ریاست دانشگاه پدافند هوائی خاتمالانبیا(ص) و معاون عملیات قرارگاه پدافند هوائی خاتمالانبیا(ص) را در کارنامه سوابق خود دارد.
در این مراسم ضمن قدردانی از تلاشهای امیر سرتیپ علیرضا صباحیفرد، فرمانده سابق قرارگاه مشترک پدافند هوائی خاتمالانبیا(ص) و نیروی هوائی ارتش، وی به عنوان دستیار فرمانده کل ارتش در امور پدافند هوائی منصوب شد.
همچنین طی مراسم مشابهی، ضمن قدردانی از تلاشها و اقدامات امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، وی به عنوان مشاور فرمانده کل ارتش در امور هوائی و امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد به سمت فرمانده نیروی هوائی ارتش منصوب شدند. فرمانده جدید نیروی هوائی ارتش از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ فرمانده پایگاه چهارم شکاری دزفول بود. از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ فرماندهی پایگاه یکم شکاری مهرآباد تهران را برعهده داشت و از ۱۴۰۲ نیز به عنوان جانشین معاون عملیات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فعالیت میکرد.