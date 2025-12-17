۲ برابر شدن اجرای احکام اعدام در ۲۰۲۵

اجرای احکام اعدام در آمریکا در سال ۲۰۲۵ در حالی تقریباً دو برابر شد که کارشناسان سهم بیماران روانی را در این رقم قابل ملاحظه می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری میزان، مرکز اطلاعات مجازات اعدام در آمریکا در گزارش سالانه خود از رشد دو برابری تعداد احکام اعدام اجراشده در این کشور در سال ۲۰۲۵ خبر داد.

براساس این گزارش، ایالت‌های مختلف آمریکا تا ۱۵ روز مانده به پایان سال جاری میلادی، ۴۶ حکم اعدام اجرا کردند و اجرای دو حکم اعدام برنامه‌ریزی‌شده برای روز‌های باقی‌مانده سال ۲۰۲۵ رقم یادشده را به ۴۸ مورد می‌رساند که بالاترین رقم در ۱۵ سال گذشته است.

در سال ۲۰۲۴ مجموع احکام اعدام اجراشده در آمریکا رقم ۲۵ مورد بود.

۱۹ نفر معادل حدود ۴۰درصد از کل اعدام‌های آمریکا در سال جاری در ایالت فلوریدا انجام شدند یا خواهند شد.

ایالت فلوریدا آمریکا رکورد بیشترین اعدام‌های انجام‌شده در یک سال را شکست که قبلاً در سال ۲۰۱۴ رقم ۸ مورد بود.

فلوریدا، پنجشنبه، ۲۷ آذر به وقت محلی نوزدهمین حکم اعدام این ایالت را در سال جاری اجرا می‌کند.

دومین آمار بالای اعدام در یک ایالت، پنج مورد بود که در ایالت‌های آلاباما، کارولینای جنوبی و تگزاس اتفاق افتاد.

در میان زندانیانی که در آمریکا در سال ۲۰۲۵ اعدام شدند، افرادی با اختلال‌های روانی و شواهدی از معلولیت ذهنی وجود داشتند.

براساس گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام آمریکا، ۴۰ زندانی محکوم به اعدام که در ۲۰۲۵ اعدام شده‌اند یا قرار است اعدام شوند، دارای آسیب‌هایی مانند آسیب مغزی، بیماری روانی جدی، آسیب‌های شدید دوران کودکی یا ضریب هوشی در محدوده معلولیت ذهنی بوده‌اند.

اگرچه دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۰۲، حکم داد که اعدام افراد دارای معلولیت ذهنی خلاف قانون اساسی است، با وجود این، ایالت‌های مختلف این کشور این اجازه را یافتند که رویه‌های خود را در ارزیابی معلولیت‌های ذهنی ایجاد کنند؛ این موضوع به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

در عین حال میان افراد اعدام‌شده در سال ۲۰۲۵ در آمریکا نام ۱۰ کهنه‌سرباز آمریکایی وجود دارد که ۷ نفر آنها در ایالت فلوریدا اعدام شدند.

این رقم بالاترین میزان در نزدیک به دو دهه اخیر است؛ در سال ۲۰۲۴، حکم اعدام برای سه کهنه‌سرباز آمریکایی اجرا شد.

از سوی دیگر در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۲ حکم اعدام جدید در ۸ ایالت فلوریدا، کالیفرنیا، آلاباما، تگزاس، کارولینای‌شمالی، آریزونا، میسوری و پنسیلوانیا صادر شده است.

گزارش سالانه مرکز اطلاعات مجازات اعدام در آمریکا همچنین نشان داد که ایالت لوئیزیانا به ایالت آلاباما در اعدام زندانیان با استفاده از گاز نیتروژن (هیپوکسی نیتروژن) پیوست.

براساس این گزارش ایالت کارولینای‌جنوبی نیز نخستین اعدام با جوخه تیربار را در سطح ملی در ۱۵ سال انجام داد؛ کالبدشکافی فرد اعدام‌شده پس از اجرای حکم نشان داد که این روش برخلاف ادعا‌های اولیه اشتباه است.

نکته مهم دیگری که گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام در آمریکا آشکار کرد، این بود که دیوان عالی این کشور هر درخواستی را برای توقف اعدام در سال ۲۰۲۵ رد کرد.

دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۲۵ هیچ حکمی برای تعلیق اجرای حکم اعدام صادر نکرد، در حالی که در پرونده‌های عمدتا رویه‌ای، برای زندانیان محکوم به اعدام حکم صادر کرد.

در عین حال، پرونده‌هایی که شامل ادعا‌های قوی بی‌گناهی بودند، همچنان در سال ۲۰۲۵ توجه زیادی را به خود جلب کردند.

عدالت نژادی در اجرای احکام اعدام در آمریکا در سال ۲۰۲۵ همچنان موضوع بحث‌برانگیزی بوده است.