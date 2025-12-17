کد خبر: ۳۲۴۵۲۴
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۰
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
الگوی کار و تلاش
محمدرضا علیخانی: «یکی از کسانی که فضای کار و تلاش را در جامعه ایجاد کردند خود حضرت آقا هستند. حتی در این سنوسال و شاید شرایط امنیتی، جلسات خود را تعطیل نمیکنند و برای جلسات فرهنگی هم وقت خصوصیتر و جدیتری میگذارند. این همون پیگیری است که ما اهالی رسانه هم باید در کارهامون داشته باشیم.»
تعریف دیپلماسی عمومی
محمد رستمپور: «بازدید از نمایشگاه پوشاک و صنایعدستی دیپلماسی عمومی نیست. اوقات فراغت مسئولان و خانوادههای آنان دیپلماسی عمومی نیست. دیپلماسی عمومی، دیپلماسی حاشیهای و فرعی و تفریحی نیست.»
شناسایی عاملان جهش نرخ ارز
علی بهادری جهرمی: «به رئیسجمهور محترم و مجلس محترم پیشنهاد میکنم برای شناسایی عاملان اصلی جهشیشدن نرخ ارز سراغ وضعیت تأمین ارز وزارت نفت و بازگشت ارز شرکتهای شبهدولتی وزارت کار بروند و درگیر آدرسهای غلط نشوند. هرچند متأسفانه شرطی کردن اقتصاد و نگاه اشتباه کلان دولت مسیر زیردستیها را شکل میدهد...»
گوینده یا شنونده
فارسپلاس با انتشار این تصویر نوشت: «وقتی متن از جای دیگری دیکته میشود، خبر فقط خوانده میشود؛ روایت نمیشود.»
فاصله تصویر ایران با خود ایران
عبدالله گنجی: «هر خارجی که به ایران میآید معترف به اصلاح ذهن بعد از ورد به کشور میشود، چرا؟ سفیر ژاپن در ایران: غافلگیرکنندهترین تجربهام وقتی به ایران آمدم اولین مواجههام با تهران بود. چون تا آن زمان تا لحظه ورود به این کشور هرگز به ایران نیامده بودم. انتظار داشتم ایران فضائی بسیار سنتی و نوعی سرکوبشده یا اندوهناک داشته باشد. اما پس از چند دقیقه رانندگی در شهر، تجربهام کاملاً برعکس بود. خیلی زیبا بهنظر میرسید، حتی به شکل اروپایی، و در آن جنبوجوش و انرژی و فعالیت اقتصادی، حتی تجمل رواج داشت. این چیزی نبود که انتظارش را داشته باشم. پس، از نظر عنصر غافلگیری، تهران بزرگترین شگفتی بود. تصویر ایران در جنگ شناختی با خود ایران بسیار فاصله دارد.»
نکته ظریف
مسعود براتی با انتشار جملهای از صحبتهای لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نوشت: ««اسنپبک که در چارچوب برجام توافق شده بود، مستقیماً بین وزرای خارجه ایران (ظریف) و ایالاتمتحده (کری) توافق شده بود و بقیه، حداقل روسیه و چین، در تدوین این مکانیسم که در رویه جهانی بیسابقه است، شرکت نداشتند.»؛ ولی ظریف میگفت در برجام اسنپبک نیست!»