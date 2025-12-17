تراکتور - پرسپولیس؛ اولین تقابل در جام حذفی!

بازی حساس تراکتور با پرسپولیس امروز در شرایطی در تبریز برگزار می‌شود که این مصاف نخستین رویارویی دو تیم در جام حذفی محسوب می‌شود.

از ساعت 16:15 امروز آخرین بازی مرحله یک شانزدهم نهائی جام حذفی در ورزشگاه یادگار امام تبریز بین دو تیم تراکتور و پرسپولیس برگزار می‌شود. این مسابقه قرار بود حدود یک ماه پیش برگزار شود اما به دلیل تداخل با برنامه‌ها و بازی‌های تدارکاتی تیم ملی ایران عقب افتاد.

حالا قرار است این بازی حساس و سرنوشت‌ساز امروز برگزار شود و وقتی سوت پایان این مسابقه به صدا دربیاید یکی از این دو تیم بزرگ و پرطرفدار در همین مراحل ابتدائی از جام حذفی کنار خواهد رفت.

دو تیم پیش از این 58 مرتبه رو‌به‌روی هم قرار گرفته‌اند که سهم پرسپولیس 29 برد و سهم تراکتور 11 برد بوده است. دو تیم 18 بار هم در مقابل یکدیگر به تساوی رضایت داده‌اند.

اما نکته عجیب و تا حد زیادی باورنکردنی این است که پرسپولیس و تراکتور تا حالا هرگز در جام حذفی مقابل هم قرار نگرفته‌ بودند و مسابقه امروز اولین رویارویی دو تیم در این تورنمنت محسوب می‌شود!

از 58 مسابقه‌ای که دو تیم پیش از این در مقابل هم برگزار کرده‌اند 35 مسابقه در چهارچوب لیگ برتر بوده است. دو تیم 22 بار هم در تورنمنت‌های سراسری مثل جام تخت جمشید، لیگ قدس و... رو‌به‌رو شده‌اند و یک بار هم در سوپرجام مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند. حالا امروز دو تیم برای اولین بار در تاریخ جام حذفی ایران با هم بازی می‌کنند. آن هم در مرحله یک شانزدهم نهائی. این در حالی است که اگر پرسپولیس و تراکتور در این مرحله به هم نمی‌رسیدند احتمالا در مراحل نهائی با یکدیگر رو‌به‌رو می‌شدند.