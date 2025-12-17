نام پریدر در بین حامیان پایان تحریم‌ شطرنج روسیه

مجمع عمومی فیده خواستار بازگشت روسیه و بلاروس به مسابقات تیمی شد.

حساس‌ترین مسئله در مجمع عمومی فیده، پذیرش کامل تیم‌های مردان روسیه در مسابقات تیمی بین‌المللی تحت نظارت فیده و همچنین بازگشت پرچم روسیه به مسابقات انفرادی بود. اکثریت اعضای مجمع عمومی به این تصمیم رأی مثبت دادند با این حال فیده این تصمیم را تأیید نکرد.نماینده فدراسیون شطرنج روسیه در سخنرانی خود نسبت به لغو کامل تحریم‌ها علیه فدراسیون‌های شطرنج روسیه و بلاروس ابراز امیدواری کرد. اولینیکوف، با نشان دادن نامه‌ای از آندری فیلاتوف، رئیس فدراسیون شطرنج روسیه، از فیده خواست تا به روح اساسنامه خود که هرگونه تبعیض را ممنوع می‌کند احترام بگذارد و تیم‌های مردان را در مسابقات تیمی بپذیرد. بابور تولبایف (قرقیزستان)، کارلوس ریورو گونزالس (کوبا)، لوکسمان ویژسوریا (سری‌لانکا)، وایمار فرناندو مونوز مونوز (کلمبیا)، شادی پریدر (ایران)، حنیف قریشی (پاکستان)، نیکلاس کاربونل (بورکینا فازیروسو) از جمله رؤسای فدراسیون کشورهایی بودند که خواستار لغو این تحریم‌ها شدند. در نهایت بعد از رای‌گیری، تصمیم گرفته شد که فیده با کمیته بین‌المللی المپیک مشورت کند تا در صورت توافق، محرومیت روسیه و بلاروس برداشته شود.