تغییر سرمربی تیم ملی کشتی روسیه بعد از 20 سال!
نیکولای مونوف، سرمربی تیم زیر ۲۰ سال کشتی فرنگی روسیه، از سال آینده هدایت تیم ملی بزرگسالان این کشور را بر عهده خواهد گرفت.
این خبر از سوی میخائیل مامیاشویلی، رئیس فدراسیون کشتی روسیه، اعلام شد و او با تأیید این انتخاب گفت: پس از بررسیهای فراوان، نیکولای مونوف بهعنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی روسیه انتخاب شد. او بیش از ۱۰ سال هدایت تیم جوانان این کشور را بر عهده داشته و از مربیان باتجربه کشتی روسیه به شمار میرود. فدراسیون نیز حمایت کامل خود را از او خواهد داشت. بر اساس اعلام فدراسیون کشتی روسیه، دنیس فوروف که پیش از این همکاری نزدیکی با تیم نوجوانان داشته است، جایگزین مونوف در تیم زیر ۲۰ سال خواهد شد.
گوگی کوگواشویلی، سرمربی باسابقه تیم ملی کشتی فرنگی روسیه که از سال ۲۰۰۶ این مسئولیت را بر عهده داشت، در ماه اکتبر بهصورت داوطلبانه از سمت خود کنارهگیری کرد. این مربی ۶۵ ساله همچنان در کادر فنی تیم ملی باقی میماند و بهعنوان مشاور رئیس فدراسیون فعالیت خواهد کرد. مامیاشویلی ضمن قدردانی از کوگواشویلی اظهار داشت: تحت هدایت او، کشتیگیران روسیه تنها در رقابتهای المپیک موفق به کسب ۱۵ مدال شدند که ۸ مدال آن طلا بوده است. تغییرات رسمی در کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی روسیه از اول ژانویه سال آینده اجرائی خواهد شد و اردوهای باقیمانده فصل جاری توسط کادر فعلی اداره میشود. این تغییرات در حالی رقم میخورد که روسها سالها در رشته فرنگی در رقابتهای جهانی و المپیک میدرخشیدند اما در چند سال گذشته این تیم ایران بوده است که توانسته در قله کشتی فرنگی جهان بایستد.