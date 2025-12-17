فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۵۱۹
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
توافق محمد بنا با تیم ملی کشتی آذربایجان

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی ایران سرانجام پس از مذاکرات با فدراسیون آذربایجان، برای هدایت این تیم به توافق رسید.
محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای هدایت تیم ملی جمهوری آذربایجان با فدراسیون این کشور به توافق رسید و قرار است بزودی قرارداد رسمی امضا کنند. مدت زمان قرارداد بنا با فدراسیون کشتی آذربایجان هنوز اعلام نشده است. 
بنا با تیم ملی ایران در المپیک ۲۰۱۲ لندن به ۳ مدال طلای تاریخی دست یافت اما در المپیک ریو با دو برنز توفیقی نداشت.

