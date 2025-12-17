فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۵۱۷
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۴
سرویس کیهان » اخبار
ریاست رضوانی بر فدراسیون شنا، دی ماه به پایان می‌رسد

رئیس فدراسیون شنا گفت: به اینکه بچه‌های مستعد و توانمندی داریم که شانس مدال‌آوری‌شان بالاست، شک نداریم.
محسن رضوانی درخصوص آغاز اردوی ملی‌پوشان و مسابقات لیگ اظهار داشت: درحال حاضر تمرینات ملی‌پوشان شنا و واترپلو در قالب لیگ در حال انجام است و و ملی‌پوشان و دیگر ورزشکاران در حال تمرین هستند. تمرینات منسجم شروع خواهد شد. رضوانی درباره پایان دوره ریاست خود گفت: در دی‌ماه انتخابات فدراسیون را داریم، دوره ریاست من در دی ماه به پایان می‌رسد و در بهمن‌ماه، تکلیف مدیریت مشخص می‌شود. اما تمرینات تیم ملی ان‌شاءالله از اواخر دی‌ماه یا اوایل بهمن‌ماه آغاز می‌شود و اردوها برگزار خواهد شد. دلیل آن هم این است که مسابقات زیر ۱۸ سال آسیا را در پیش داریم و سپس بازی‌های آسیایی و به همین دلیل کمی شلوغ شده و همه این موارد به هم متصل است. وی درباره پیش‌بینی خود از مسابقات باتوجه به سطح لیگ و تمرینات گفت: در ورزش را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. قطعاً باید امیدوار باشیم، اما همه چیز منوط به نحوه مدیریت است. اینکه برنامه‌های تدارکاتی چگونه باشد و ورزشکاران چگونه مدیریت شوند. همه این‌ها به هم مرتبط است و در نهایت یک نتیجه را می‌سازد. به اینکه بچه‌های مستعد و توانمندی داریم که شانس مدال‌آوری‌شان بالاست، شک نداریم. به عنوان مثال سامیار عبدلی در حال تمرین با شناگران و مربیان آلمانی است. امیدواریم شاهد موفقیتشان باشیم.

