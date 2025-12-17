وزنهبرداری ایران دنبال میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا
فدراسیون وزنهبرداری ایران درخواست برای میزبانی قهرمانی آسیا ۲۰۲۸ را داده است.
فدراسیون وزنهبرداری به دنبال گرفتن میزبانی یک مسابقه گزینشی برای المپیک لسآنجلس است. رئیس فدراسیون جهانی برای دادن میزبانی قهرمانی آسیا به ایران چراغ سبز نشان داده است و باید دید در نهایت این میزبانی به ایران داده میشود یا خیر.سجاد انوشیروانی درباره قول رئیس فدراسیون جهانی برای دادن میزبانی قهرمانی بزرگسالان آسیا به ایران بیان کرد: محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی قول این را داده و باید در جلسه هیئت اجرائی کنفدراسیون آسیا که در حاشیه قهرمانی بزرگسالان آسیا ۲۰۲۶ برگزار میشود، مورد بررسی قرار بگیرد. ما با جلود و آقای وزیر صحبت کردیم. احتمالا در روزهای آینده، یک یا دو روز به دفتر کنفدراسیون آسیا در قطر برویم تا در مورد چگونگی برگزاری این مسابقات، رایزنیهای دیگری را هم داشته باشیم. پس از آن دیگر بستگی به تصمیم هیئت اجرائی فدراسیون جهانی دارد. او ادامه داد: زمانی که درخواست ما در هیئت اجرائی مورد تصویب قرار بگیرد، باید یک مبلغی را به عنوان ورودی پرداخت کنیم که البته آقای جلود معتقد بود چون ایران بعد از سالهای زیادی میخواهد میزبان یک رویداد بزرگ شود، تخفیف هم داده خواهد شد. در نهایت مسابقات، کاملا مطابق با شرایطی که ایران دارد، وارد تقویم رسمی فدراسیون جهانی شود. انوشیروانی در پاسخ به این پرسش که اگر ایران میزبانی قهرمانی آسیا را نگیرد، میتواند جام فجر را گزینشی المپیک کند؟ گفت: خیر. آن زمانی که جام فجر، گزینشی المپیک شد، فدراسیون جهانی سال به سال گزینشی المپیک را انتخاب میکرد اما کمیته بینالمللی المپیک روندی را راهاندازی کرده که باید این پروسه تا پایان سال ۲۰۲۶ مشخص شود.