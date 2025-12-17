دنیامالی: 1405، سال سختی برای ورزش ایران است

وزیر ورزش و‌ جوانان گفت: سال آینده سال سختی خواهد بود، زیرا بازی‌های آسیایی را پیش‌رو داریم و باید تلاش ویژه‌ای کنیم که موقعیت جدیدی به لحاظ کسب مدال و جایگاه در رده‌بندی داشته باشیم.

گردهمایی سراسری مدیران کل ورزش و جوانان استان‌ها، با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و معاونین این وزارتخانه برگزار شد. دنیامالی در این نشست از واگذاری پروژه‌های ورزشی به استان‌ها خبر داد و تصریح کرد: ما مصمم هستیم که پروژه‌های بزرگ را به استان‌ها واگذار کنیم. تجربه نشان داده که این حرکت موفقیت‌آمیزبوده است. امکان تجهیز منابع در استان‌ها به مراتب بهتر از خود وزارتخانه است. این حرکت با هدف تسریع در اتمام پروژه‌ها انجام شده است. ما با توافق دولت مراحل قانونی را طی می‌کنیم و‌ مجری پروژه را تغییر می‌دهیم تا این اتفاق بیفتد. نمایندگان مجلس هم دنبال اجرای این طرح هستند. شهرداری و شوراها را وارد گود کنید و به آنها انگیزه بدهید تا به توسعه سرانه ورزشی در کشور کمک شود.

وزارت ورزش و جوانان اخیرا طی انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با سازمان بیمه تامین اجتماعی نسبت به بیمه شدن قهرمانان اقدامی سازنده انجام داد. وزیر ورزش و‌ جوانان در واکنش به این موضوع گفت: یکی از نگرانی‌ها ما بیمه قهرمانان است. صندوق حمایت از قهرمانان و‌ پیشکسوتان این کار را بر اساس قانون انجام داده است. در فاز اول سه هزار نفر بیمه شدند. خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی آمادگی بیمه کردن آمار بیشتری را دارد. مرحله دوم و سوم نوبت به افرادی می‌رسد که مدال آور نیستند و عمومی‌تر ورزش می‌کنند. این بیمه جز سنوات شغلی آن‌ها منظور می‌شود.

وی در پایان این همایش گفت: سال آینده سال سختی خواهد بود. بازی‌های آسیایی را در ژاپن پیش‌رو داریم. باید تلاش ویژه‌ای کنیم که موقعیت جدیدی به لحاظ کسب مدال و جایگاه در رده‌بندی داشته باشیم.