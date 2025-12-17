کمیت یا کیفیت مقالات دانشگاهی مسئله این است؟
مدیرکل سیاستگذاری و توسعه پژوهشی دانشگاه تهران گفت: با وجود اینکه کیفیت مقالات دانشگاه تهران در سالهای اخیر رشد داشته ولی نتوانسته افت تعداد مقالات دانشگاه را در رتبهبندیها جبران کند.
این مقام مسئول در دانشگاه تهران در مراسم سی و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، در مورد تعداد مقالات منتشر شده این دانشگاه گفت: در پایگاه استنادی وب او ساینس اوج تعداد مقالات دانشگاه تهران در سال ۲۰۲۱ بوده است. پس از آن در سالهای اخیر افت مشاهده میشود. در پایگاه استنادی اسکوپوس نیز به همین صورت اوج مقالات در سال ۲۰۲۲ بوده و پس از آن تعداد مقالات کاهش یافته است.
وی در مورد کیفیت مقالات منتشر شده در دانشگاه تهران گفت: با وجود اینکه در چند سال اخیر، از لحاظ تعداد مقالات افت داشتهایم ولی از نظر کیفیت روند رو به رشدی داشتهایم. بهطوریکه نزدیک به ۵۳ درصد از مقالات دانشگاه تهران، نسبت به کل انتشارات، در چارک اول قرار گرفتهاند. انتشارات دانشگاه تهران در چارکهای بعدی نیز سهم قابل توجهی دارد.
مدیرکل سیاستگذاری و توسعه پژوهشی دانشگاه تهران در مورد رتبه این دانشگاه در نظامهای رتبهبندی بینالمللی گفت: در رتبهبندی ISC دانشگاه تهران با فاصله رتبه اول را دارد. در رتبهبندی تایمز نسبت به دو سال قبل افت کرده است. در نظام رتبهبندی شانگهای نیز، دانشگاه تهران بههمراه دانشگاه علوم پزشکی تهران در آخرین آمار رتبه اول کشور را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: اگر به رتبه دانشگاه تهران در نظامهای مختلف رتبهبندی جهانی نگاه کنیم، دانشگاه تهران در بیشتر رتبهبندیها رتبه اول کشور را حفظ کرده است.
نامبرده با اشاره به پارامترهای مؤثر در رتبهبندی گفت: کمیت و کیفیت مقالات از شاخصهای مهم در رتبهبندیهای بینالمللی است. با وجود اینکه کیفیت مقالات دانشگاه تهران در سالهای اخیر رشد داشته ولی نتوانسته افت تعداد مقالات دانشگاه را در رتبهبندیها جبران کند. با این حال، راهکارهای دیگری نیز برای بهبود رتبه وجود دارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رتبه دانشگاه توسعه ارتباطات بینالمللی است، گفت: ارتباطات بینالمللی، چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم، میتواند تأثیر بسیار زیادی بر رتبه دانشگاه تهران بگذارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از پارامترهای مؤثر در رتبه دانشگاه شاخص شهرت است، ادامه داد: شهرت در برخی از نظامهای رتبهبندی، ۲۰ درصد و در برخی دیگر تا ۴۰ درصد از امتیاز کل به شاخص شهرت اختصاص دارد. در این شاخص، از افراد خواسته میشود پرسشنامهای را تکمیل کنند و وضعیت دانشگاه را ارزیابی کنند. این ارزیابی ممکن است توسط جامعه آکادمیک یا در برخی موارد کارفرمایان دانشگاه انجام شود. این شاخص درصد بالایی از امتیاز را پوشش میدهد و میتواند جایگزین مهمی برای کمبود مقالات ما در چند سال اخیر باشد.
نامبرده با اشاره به شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت گفت: یکی دیگر از شاخصهای مهم، نحوه ارتباط دانشگاه با صنعت است. در این حوزه رشد بسیار خوبی داشتهایم. تعداد قراردادهای منعقد شده ۴۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و اعتبار مصوب نیز ۶۷ درصد رشد کرده است.
وی با اشاره به ظرفیت همکاری با ایرانیان غیر مقیم گفت: ۲۸ نفر متقاضی استفاده از ظرفیت همکاری با ایرانیان غیرمقیم بودهاند که با دانشگاه همکاری کردهاند. بیشترین موارد جذب در قالب جایگزین خدمت در خارج از کشور و تعداد ۱۱ مورد بوده است. همچنین برخی از این افراد در قالب تحصیل در دورههای دانشگاهی همکاری خود را انجام دادهاند.
وی با اشاره به ایجاد دفتر تجاریسازی و انتقال فناوری گفت: این دفتر در حوزه تجاریسازی تحقیقات، حمایت از مالکیت فکری (IP)، هدایت همکاری با صنعت و حمایت از هستههای نوپا فعالیت میکند و این فعالیتها در همکاری با پارک علم و فناوری انجام میشود.
به گفته این مقام مسئول در دانشگاه تهران؛ در حوزه کتابها، رشد چاپ کتاب قابل ملاحظه بوده است. در کتابخانه مرکزی نیز فعالیتهایی درخصوص دسترسی و ارائه خدمات مشاورهای انجام شده است. همچنین خدمات ویژه برای نابینایان توسعه یافته و بیش از ۶۰۰۰ فایل نسخه خطی به کتابخانه دیجیتال افزوده شده است. بیش از ۱۵ هزار تصویر نسخه خطی در سامانه بارگذاری شده و ۷۷۷ هزار فایل پایاننامه در دسترس قرار گرفته است.
به نقل از مهر؛ وی افزود: همچنین دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی شامل پایگاههای اطلاعاتی جدید، پایگاههای اطلاعاتی قبلی و پایگاههای اطلاعاتی فارسی خریداری شده است.