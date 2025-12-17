یکسوم تهرانیها الگوی مصرف آب را رعایت میکنند
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: الگوی مصرف آب در تهران 130 لیتر به ازای هر یک نفر در شبانهروز است و هماکنون 35 درصد شهروندان تهرانی این الگو را رعایت میکنند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی آبفای تهران، «محسن اردکانی» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از کاهش 100 میلیون
مترمکعبی برداشت از سدهای تامینکننده آب این استان در
هشت ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: سهم بزرگی از کاهش 100 میلیون مترمکعبی برداشت آب از سدها و منابع سطحی تهران در نتیجه همراهی و همکاری شهروندان در مدیریت مصرف آب رقم خورده است.
اردکانی با بیان اینکه بهواسطه تغییر اقلیم و طولانیشدن دوره خشکسالیها در جهان ازجمله ایران، سالهای سختی به لحاظ کمآبی در پیش روی ما قرار دارد، گفت: تهران امسال برای ششمین سال پیاپی، خشکسالی را تجربه میکند و لازم است مشترکان پرمصرف با پرهیز از مصرف مسرفانه، آب را به صورت منصفانه مصرف کنند.
وی الگوی مصرف آب را در تهران 130 لیتر به ازای هر یک نفر در شبانهروز خواند و با بیان اینکه هماکنون 35 درصد یا به عبارتی یک سوم شهروندان تهرانی این الگو را رعایت میکنند، افزود: با این میزان مصرف، شهروندان هیچ کمبودی از نظر آب شرب و بهداشت احساس نخواهند کرد و دانشآموزان میتوانند به عنوان همیار آب، به افراد پرمصرف جامعه و خانواده برای رعایت الگوی تعیینشده تذکر دهند.
بهگفته این مقام مسئول، دانشآموزان همیار آب به نوعی سقا و همکار شرکت آبفای استان تهران محسوب میشوند و با این کار میتوانند روند جریان آب را بیمه کرده و پایداری و آسایش بیشتر زندگی را تضمین کنند.
مدیرعامل آبفای استان تهران آب را یک موضوع فرابخشی دانست و گفت: اگرچه وزارت نیرو متولی بخش آب کشور است، اما مصرف صحیح آب و انرژی یک مسئولیت همگانی است و بهویژه دستگاههای اجرائی باید در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.