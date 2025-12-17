رئیس مرکز تحقیقات رسانه ملی از تدوین بانک موسیقی سالم و گلچین موسیقی داخلی و خارجی خبر داد.

رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما با اشاره به «آشفتگی فضای موسیقی کشور» اعلام کرد رسانه ملی در چارچوب مأموریت فرهنگی خود، سیاست حرکت به سمت پخش موسیقی‌های پاک، سالم و متناسب با تراز نظام جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کند.

محسن شاکری‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات رسانه ملی، در نخستین نشست علمی «مصرف موسیقی ایرانیان» که صبح چهارشنبه ۲۶ آذرماه در مرکز تحقیقات صداوسیما برگزار شد، گفت: سازمان صداوسیما با اتکا به پژوهش‌های میدانی و نظرسنجی‌های گسترده، به سمت پخش موسیقی‌های پاک و مجاز از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی حرکت کرده است.

وی با بیان اینکه این نظرسنجی برای نخستین‌بار در حوزه موسیقی و با همکاری مرکز شعر، موسیقی و سرود صداوسیما انجام شده، افزود: در این پژوهش میزان علاقه‌مندی مخاطبان به انواع موسیقی، خوانندگان داخلی و خارجی و سبک‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در سیاست‌گذاری‌های موسیقایی رسانه ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد.