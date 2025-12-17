اجرای عملی ارتقای کارتون با ویرایش و پیرایش!
آیین گشایش نمایشگاه انفرادی آثار کارتون محمدحسین نیرومند با عنوان «کارِتون را با ویرایش و پیرایش ارتقا دهید»، عصر دیروز چهارشنبه
۲۶ آذرماه با حضور چهرههای فرهنگی و هنری در گالری «خانه» حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، در این آئین چهرههایی چون مسعود شجاعی طباطبایی، بهرام عظیمی، وحید جلیلی، محمدحسین قدیریان و... حضور داشتند. این نمایشگاه که شامل ۵۰ اثر برگزیده است، رویکردی نوآورانه و آموزشی را دنبال میکند. نیرومند در این مجموعه، با بازآفرینی ایدههای سالهای گذشته خود، نشان داده است که چگونه یک هنرمند دغدغهمند میتواند با نگاهی امروزین و پیرایش فنی، پیام هنری را صیقل داده و بر اثرگذاری آن بیفزاید. محور اصلی این آثار، نقد مناسبات انسانی و تقابلهای اجتماعی است که با زبانی گزنده اما نجیب به تصویر کشیده شدهاند.
نیرومند هدف از برپایی این نمایشگاه را انتقال تجربه به نسل جوان دانست و تأکید کرد که هنر کارتون بیش از هر چیز بر پایه «ایده» استوار است. وی با درج زمان خلق ایده در کنار هر اثر، بستری برای تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی آن دوران فراهم کرده است.
آیدین مهدیزاده، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این آئین گفت: این نمایشگاه خروجی عملی نظریات نیرومند در حوزه ایدهپردازی است؛ نمایشگاهی کمنظیر که نشان میدهد پیرایش چگونه میتواند به ارتقای اثر منجر شود.»
وحید جلیلی قائممقام رئیس صداوسیما هم در این مراسم تصریح کرد: نیرومند در آثارش همیشه صاحب سبک و صاحب اندیشه بوده است و فرم در آثارش در خدمت حرفی عمیق قرار دارد.»