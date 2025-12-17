شناسایی ۶ شهید راننده در میان شهدای جنگ ۱۲ روزه
مسئول سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور از شناسایی ۶ شهید راننده در میان شهدای جنگ ۱۲ روزه خبر داد. به گفته سردار سرتیپ دوم پاسدار غلامرضا حسنپور اشکذری، دو نفر از این شهدا از استان لرستان، یک نفر از همدان و یک شهید راننده اتوبوس از استان خراسان رضوی بودهاند.
وی در اجلاسیه ملی شهدای حملونقل و اصناف استان مرکزی با اشاره به نقش مؤثر رانندگان در شرایط بحرانی اظهار کرد: در بندر امام خمینی(ره) با وجود تهدیدهای رژیم صهیونیستی، تردد روزانه کامیونها از حدود ۲۴۰۰ دستگاه به ۴ هزار دستگاه افزایش یافت که نشاندهنده غیرت و تعهد این قشر است.
حسنپور اشکذری با بیان بخشی از مشکلات رانندگان از جمله سوخت، کرایه، بیمه، وضعیت جادهها و گرانی قطعات، تأکید کرد: با راهاندازی بسیج حملونقل، تلاش میشود در کنار دولت برای رفع این مشکلات گام برداشته شود.
وی همچنین از توزیع ۵۰ سری جهیزیه به نام شهدا در حاشیه این اجلاس خبر داد و افزود: بهمنماه امسال رزمایش ۷ هزار یادواره شهدا برگزار و هشتم بهمن نیز اجلاسیه پایانی شهدای اصناف و حملونقل برگزار خواهد شد.