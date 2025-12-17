آغاز کاروان روایت حبیب برای بزرگداشت حاج قاسم

نخستین برنامه از سلسله‌ برنامه‌های «کاروان حبیب» به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در بهشت زهرا‌(س) برگزار می‌شود.

این برنامه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در قطعه ۵۰ بهشت زهرا‌(س)، در جوار مزار مطهر شهید حاجی‌زاده، با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و علاقه‌مندان مکتب حاج قاسم برگزار خواهد شد.

کاروان روایت حبیب با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهید سلیمانی و تبیین ابعاد شخصیتی، فرهنگی و اجتماعی این شهید والامقام طراحی شده و تلاش دارد با زبان هنر، روایت و آیین‌های مردمی، پیوند عمیق‌تری میان نسل امروز و فرهنگ ایثار و مقاومت ایجاد کند. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، برنامه‌های «کاروان حبیب» تنها به تهران محدود نخواهد بود و این کاروان تا اواسط دی‌ماه، همزمان با فرارسیدن شب شهادت سردار دل‌ها، در هفت استان دیگر کشور نیز برگزار می‌شود. این رویدادها با محوریت گرامیداشت یاد شهدای مقاومت و بازخوانی سیره و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی ادامه خواهد یافت.