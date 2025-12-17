* ضربات کمرشکنی که موشک‌های نقطه‌زن ایران به تأسیسات امنیتی، نظامی، اقتصادی، انرژی، علمی و فناوری رژیم صهیونیستی، و اتباع عاریتی آن وارد کرد، فراتر از حد محاسبات عادی است. به ادعاهای پوچ توجه نکنید.

کرمی

* ایران تحریم شده، در حوزه پهپاد نظامی به حول و قوه الهی به قله‌ای رسیده است که امروز آمریکا و روسیه هر دو ناچارند از روی نسخه‌های اولیه آن، کپی‌برداری کنند! این برای ملت سربلند ایران مایه افتخار است. دست توانمند نیروهای مسلح و فرمانده معظم کل قوا درد نکند که ایران ویران پهلوی ملعون را به این عزت و سربلندی رساندند.

بخشی

* امام خامنه‌ای در وصف حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمایند؛ امام آن روح‌الله بود که با عصا و ید بیضای موسوی و بیان و فرقان مصطفوی، به نجات مظلومان کمر بست؛ تخت فرعون‌های زمان را لرزاند و دل مستضعفان را به نور امید روشن ساخت. او به انسان‌ها کرامت، و به مؤمنان عزت، و به مسلمانان قوّت و شوکت، و به دنیای مادّی و بی‌روح معنویت، و به جهان اسلام حرکت، و به مبارزان و مجاهدان فی‌سبیل‌الله شهامت و شهادت داد. 23/۰۴/1368

گودرزی

* خانم‌های محترم! این توصیف حضرت امام خمینی(ره) در وصف شماست، قدر خود را بدانید و زندگی چند صباح دنیا را ارزان نفروشید؛ «زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن پرورش‌ده زنان و مردان ارجمند است، از دامن زن مرد به معراج می‌رود، دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است.» صحیفه نور، جلد ۶، ص ۱۹۴

معین‌الاسلام

* این حرف را ما نمی‌گوییم، بلکه جفری ساکس، اقتصاددان و استاد دانشگاه کلمبیا در سخنانی تاکید کرده سلطه غرب در حال فروپاشی است. وی در ادامه صحبت‌های خود گفته جهان امروز دیگر شباهتی به گذشته ندارد. این جهانی است که در آن آمریکا هم عقلانیتش را از دست می‌دهد و هم سلطه‌ ۷۵ ساله‌اش آرام‌آرام رنگ می‌بازد.

صمیمی‌فر

* اردن که در طول جنگ ۱۲ روزه خط اول دفاعی رژیم صهیونیستی در نقش سرباز رژیم صهیونی عمل کرد، امروز پاسخ خوش‌خدمتی خود را از دست رژیم گرفت! رژیم صهیونیستی سهم آب امسال اردن را نمی‌دهد؟!

یاسر

* باراک، فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا در منطقه، با اعترافی کم‌سابقه اعلام کرده آنچه در عراق رخ داد این بود که ما تسلیم شدیم. وی با اشاره به هزینه حدود سه تریلیون دلاری و صدها هزار تلفات، خروج واشنگتن را بدون «دستاورد واقعی» توصیف کرده است.

درویش‌پور

* یکی از مهم‌ترین دلایلی که نابودی کامل حزب‌الله را تقریباً غیرممکن کرده، شبکه عظیم خدمات اجتماعی آن است که در خلأ دولت ناکارآمد لبنان شکل گرفته و عمیقا در زندگی روزمره میلیون‌ها نفر تنیده شده است.

کیامنش

* آنچه مهم است این است که خطر نفوذ جریانی به مراتب از نفوذ فردی بیشتر است. نفوذی که در سال‌های اخیر متأسفانه در بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی دیده می‌شود.

جمشیدپور

* گرانی پی‌در‌پی اقلام و ارزاق مورد نیاز مردم، ریشه در بی‌برنامگی در کلان دولت و سوء مدیریت اعضای کابینه بخصوص ستاد تنظیم بازار، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه دارد.

کوثری موحد

* حمایت از جوانان محقق و پژوهشگر علاوه‌بر فعال‌سازی چرخه تحقیق، اعتمادبه‌نفس آنان را تقویت کرده و احتمال مهاجرت را کاهش می‌دهد. به همین دلیل توسط مسئولان وزارت علوم باید برنامه‌ای برای حمایت هدفمند از پروژه‌های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی جوان به‌ویژه استادیاران تازه‌کار به اجرا گذاشته بشود.

مهدیان

* دکتر مسعود پزشکیان، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری گفتند؛ می‌خواهم کاری کنم که مردم دیگر نگران نرخ دلار نباشند! جناب دکتر پزشکیان امروز باید اولویت دولت حفظ ارزش پول ملی باشد که وعده آن را داده بودید.

سعدیانی

* بر اساس اخبار رسانه‌ها، اخیراً افرادی که به علت پوشش‌های نامناسب دستگیر شده‌اند اعتراف کرده‌اند که با دریافت پول، بانوان را از جای دیگر سوار ماشین می‌کنند می‌آورند در شهرهای مذهبی با یک وضع بسیار ناهنجاری پیاده می‌کنند، و مأموریت می‌دهند که در شهر تردد نمایند! لازم است مسئولان امر با جدیت با این مسئله برخورد نمایند.

زاهدی

* در این ایامی که دشمنان داخلی و خارجی به عربده‌کشی علیه نظام مشغولند، کاری کنیم که مثل جنگ ۱۲ روزه، مردم یکپارچه از نظام و کشور دفاع کنند نه‌مثل ایام انتخابات ریاست جمهوری اخیر تعدادی از کنار این مسئله سرنوشت‌ساز بی‌تفاوت عبور کنند.

زکی

*نبود برنامه مشخص در دولت موجب تصمیمات خلق‌الساعه همچون مصوبه واردات بدون انتقال ارز می‌شود که از دلایل اصلی افزایش دوباره نرخ دلار آزاد به بالای 120 هزار تومان است.

سالک

* با رسیدن نرخ ارز به مرز ۱۳۰ هزار تومان،این ادعای پرتکرار در فضای عمومی و رسانه‌ای برجسته شده که دولت به‌صورت عامدانه و با اهداف سیاسی، نرخ ارز را افزایش داده است. در حالی که افزایش نرخ ارز، در نهایت به خود دولت آسیب می‌زند. دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده ارز در اقتصاد است و جهش نرخ دلار، هزینه‌های جاری، عمرانی و وارداتی آن را افزایش داده و کسری بودجه را تشدید می‌کند و همچنین اعتبار و توانمندی دولت خصوصا تیم اقتصادی آن زیر سؤال می‌رود.

پور فرهاد

* ما مردم مکلفیم به منکرات علنی مثل ماراتن کیش با صدای رسا انتقاد کنیم و از طرفی درد مردم از این همه گرانی بی‌حساب و کتاب و برخورد با مفسدان را از مسئولین ترک فعل کرده مطالبه کنیم.

واقفی

*مماشات و سهل‌انگاری دستگاه قضا، باعث گستاخی و پررویی امثال نرگس محمدی شده که امروز بدون واهمه و دلواپسی، مردم را بر علیه نظام و انقلاب تحریک و ترغیب به اغتشاش و ناآرامی می‌کند.

میهن‌پرست

* یک مجری سابق شبکه «من‌و‌تو»، طی یک گفت‌وگو اعتراف کرد مخالفان جمهوری اسلامی اقلیت هستند. این عنصر ضد انقلاب همچنین با اشاره به نبود گزینه مشخص برای اپوزیسیون، این وضعیت را «غم‌انگیز» توصیف کرده است. شهید سلیمانی چه زیبا فرمودند هرکسی به نظام شلیک کند آواره خواهد شد.یعنی نه راه پیش دارد و نه راه پس.

مظاهری

* چرا باید فرد یا جریانی در درون دولت دغدغه‌های یک اقلیت بی‌درد و مرفه را به عنوان مطالبات و دغدغه‌های عمومی مردم

جا بزند؟

مهدوی

* بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار پروژه‌ای است که زیرساخت حیاتی سلامت مردم مکران محسوب می‌شود. امیدواریم این پروژه که توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران ساخته می‌شود هرچه زودتر تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

گلچوبیان