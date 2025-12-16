از کی تا به حال؟!(گفت و شنود)

گفت: یکی از روزنامه‌های مدعی اصلاحات در شماره دیروز خود به تحریم‌ها پرداخته و با تیتر درشت در صفحه اول خود آورده است؛ «‌۱۵ سال تحریم با ایران چه کرد‌»؟!

گفتم: نعل وارونه زده است! باید به ده‌ها سند موجود هم اشاره می‌کرد که نشان می‌دهد اصلی‌ترین تحریم‌ها در حمایت از فتنه آمریکایی اسرائيلی ۸۸ وضع شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا بعد از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ که به مادر تحریم‌ها معروف است، با صراحت گفت این قطعنامه برای حمایت از جنبش سبز! است. جان مک‌کین سناتور معروف آمریکایی درباره علت تصویب ۱۹۲۹ هم با صراحت گفت؛ ما باید از جنبش سبز حمایت می‌کردیم. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرده بود که تحریم‌ها می‌تواند از حرکت ۲۰۰۹ (۸۸‌) در ایران حمایت کند.

گفت: «مایکل لدین»، مشاور ارشد شورای امنیت ملی آمریکا هم از نامه محرمانه فتنه‌گران ۸۸ و درخواست تحریم‌های سخت علیه ایران خبر داده بود و ده‌ها سند دیگر که در کیهان منتشر شده و مدعیان اصلاحات جرأت تکذیب آنها را نداشته‌اند.

گفتم: ظاهراً، روزنامه اصلاحاتچی هم خواسته یا نا‌خواسته به ۱۵ سال تحریم اشاره کرده است یعنی اعتراف کرده که اصلی‌ترین تحریم‌ها بعد از فتنه آمریکایي و اسرائيلی ۸۸ بوده است.

گفت: یادشان رفته که چه بلایی بر سر کشور آورده‌اند!

گفتم: یارو به پزشک مراجعه کرد و گفت؛ آقای دکتر! مدتی است دچار فراموشی شده‌ام. دکتر پرسید؛ از کی تا به حال؟ و طرف پرسید؛ چی از کی تا به حال؟!