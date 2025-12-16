مصوبه افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان ابلاغ شد

رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی از ابلاغ ماده واحده «اصلاح ماده ۱۶ نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس میرزاحسینی گفت: ماده واحده «اصلاح ماده ۱۶ نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش» برای اجرا ابلاغ شد.

میرزاحسینی با اشاره به اهمیّت این اصلاحیه در تسهیل فرآیند پذیرش دانشجویان متعهد خدمت، تأکید کرد که این اقدام با هدف حمایت از علاقه‌مندان به تدریس و ارتقای کیفیت تربیت معلم صورت گرفته است.

وی افزود: براساس این ماده واحده حداکثر سن مجاز برای ثبت‌نام در آزمون اختصاصی تربیت معلم برای متقاضیان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای مدت سه سال، از سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تا سال تحصیلی ۱۴۰۸-۱۴۰۷، ۳۰ سال تمام تعیین می‌شود که پس از این مدت و براساس گزارش وزارت آموزش‌وپرورش و ارزیابی آثار و نتایج اجرای این ماده واحده، تصمیم مقتضی را شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ خواهد کرد.