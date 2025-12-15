اگر با معاون سازمان استاندارد برخورد نشود مجلس ورود میکند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر با معاون سازمان ملی استاندارد به علت دیدار وی با رئیس استاندارد رژیم صهیونیستی برخورد نشود، مجلس حتما پیگیریهای قاطع را در این زمینه انجام خواهد کرد.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی طی گفتوگو با مهر درباره پیگیریهای انجامشده برای برخورد با فرحناز قلاسی، معاون سازمان ملی استاندارد ایران، در پی انتشار اخبار و عکسهایی مبنی بر دیدار و گفتوگوی وی با «گیلعاد گلوب» رئیس استاندارد رژیم صهیونیستی در اجلاس جهانی ایزو (ISO)، اظهار کرد: توقع این است که سازمان ملی استاندارد هرچه سریعتر با این فرد برخورد قاطع کند، در غیر این صورت مجلس از ابزارهای نظارتی خود بهصورت جدی برای برخورد با این اقدام غیرقابل قبول استفاده خواهد کرد.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: امروز بسیاری از ورزشکاران جهان حتی از رویارویی با نمایندگان رژیم غاصب و خونخوار صهیونیستی پرهیز میکنند و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی به دنبال دستگیری سران این رژیم هستند. در چنین شرایطی چگونه فردی که تا این حد بینش ندارد که با مقامات این رژیم غاصب دیدار نکند، در جایگاه معاون سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شده است؟ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با فرحناز قلاسی، تصریح کرد: اگر سازمان استاندارد به این موضوع ورود و با این فرد برخورد نکند، ما به عنوان نمایندگان مجلس حتماً پیگیریهای قاطع را برای برخورد با این فرد انجام خواهیم داد و قطعاً اقدام وی در دیدار با یک مقام صهیونیست فراموش نخواهد شد.