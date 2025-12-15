* واکنش‌های شتاب‌زده و جهت‌دار رژیم صهیونیستی به حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا به نظر می‌رسد این فضاسازی‌ها برای مدیریت افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر بحران‌هایی مانند تشدید مهاجرت معکوس از سرزمین‌های اشغالی طراحی شده است. قطعا این قتل‌عام کار خود رژیم جنایتکار صهیونیستی است چرا که او با خباثت ذاتی دستش در تمام جنایت‌های دنیا آلوده است حتی در کشتن یهودیان مهاجر.

جدیدی

* امروز علی‌رغم تمام تلاش صهیونیست‌ها و آمریکای جنایتکار، موج تنفر از صهیونیسم در جهان فراگیر شده که با این اقدامات آن‌ها، پنهان‌شدنی نیست و هر روز هم بیشتر می‌شود و با تداوم این تنفر، جهان به سمت دنیای بدون این رژیم پیش می‌رود.

حمیدی

* همه موظف هستیم از اتحاد مقدس و همدلی حمایت کنیم و هر قدم و حرکتی که موجب خدشه در وحدت، دوگانه‌سازی، تفرقه‌های منطقه‌ای، فرقه‌ای و قومی می‌شود، پیشگیری کنیم. کسانی که‌، علیه ملت، وحدت و استقلال کشور عمل می‌کنند در حقیقت در مسیر دشمنان آمریکا و رژیم صهیونیستی قدم برمی‌دارند.

نیکخواه

* اقتصاد دیجیتال تنها حوزه‌ای است که روند صعودی خود را حفظ کرده است. از طرفی سرعت تبدیل دانش به ثروت و ارزش در دنیای امروز عامل کلیدی برای رشد اقتصادی است و کشورهایی که در این زمینه پیشرو هستند، سهم بیشتری از آینده اقتصادی خواهند داشت. غرض این که هدف وزارت ارتباطات باید جذب سرمایه خارجی و تحریک بخش خصوصی برای تبدیل ایران به قطب جذب سرمایه در این حوزه باشد.

مطهر

* چابهار با موقعیت ویژه و زیرساخت‌های رو به گسترش، آمادگی کامل دارد تا به یکی از قطب‌های مهم صادراتی منطقه تبدیل شود. ظرفیت‌های گسترده منطقه آزاد چابهار برای جذب سرمایه‌گذاری، موقعیت استراتژیک این بندر فرصتی بی‌نظیر برای صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا می‌باشد. بازارهای هند، پاکستان، افغانستان و آسیای مرکزی را می‌توان مقاصد اصلی صادراتی این منطقه برشمرد.

قدسی

* حمایت از دولت به معنای سر زیر برف کردن و ندیدن کاستی‌ها و مشکلات مردم، و یا فراموش کردن گرانی‌ها و... نیست. بلکه به معنای کمک کردن به دولت برای حل این مشکلات است.

کرم پور

* همان‌طور که در تیتر کیهان آمده رئیس پیشین سازمان سیا اعتراف کرده برجام ابزار نفوذ آمریکا در سیاست داخلی ایران بوده. حال نوبت دستگاه قضا است که با افراد نفوذی در برجام برخورد قاطع بکند. این که در این کار تعلل و اهمال‌کاری می‌شود اصلا توجیه‌پذیر نیست.

عباسی

* این که رئیس‌جمهور محترم می‌گویند انبوه مشکلات معیشتی داریم! مخاطب این سخن خودشان هستند! شما بار مسئولیت کشور را به خاطر حل مشکلات و باز کردن گره‌ها به دوش گرفته و پذیرفته‌اید و باید در این مسیر گام بردارید!

نوربخش- مشهد

*از مداحان عزیز می‌خواهیم همان طوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ «لزوم تغییر آرایش تبلیغاتی و رسانه‌ای در برابر تلاش دشمن برای تسخیر دل‌ها و مغزها»، این فرمایش حضرت آقا را در سرلوحه مداحی‌های خویش قرار دهند و وارد معرکه و میدان نبرد شوند و سلاح دشمن در این عرصه را از کار بیندازند.

بیگلری

*رئیس‌جمهور محترم همان‌طوری که دست خود را برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی به سوی نخبگان دراز می‌کنند، چقدر خوب است دست خود را به سوی نخبه‌های این حوزه دراز کنند تا وضعیت فرهنگی جامعه که زیربنایی و ضروری‌ است را ترمیم نمایند و جامعه به سوی ولنگاری و بی‌حیایی سوق پیدا نکند.

خرمی- هشتگرد

* تشت رسوایی آزادی بیان و حریم خصوصی غربی‌ها از پشت‌بام می‌افتد! طبق طرح جدید ترامپ اگر بخواهید به آمریکا سفر کنید باید اجازه بررسی همه‌ پست‌های ۵ سال اخیر شبکه‌های اجتماعی خود را به آنها بدهید! یعنی حمله به حریم خصوصی مسافران و گردشگران! با این طرح کدام عاقلی حاضر به رفتن به آمریکا می‌شود؟

فاتحی

* یکی از مهم‌ترین نماد ارزش‌های دینی، ملی و شیعی ما ایرانیان حجاب و عفاف است. ایرانیان از دیر باز‌، حتی قبل از اسلام، مقید به پوشش مناسب برای زنان بودند، و در طول تاریخ هر کس که خواست با این تفکر راسخ دینی و ملی مبارزه کند سرش به سنگ خورد.

احمدی

* شیرین سعیدی استادیار ایرانی علوم سیاسی دانشگاه آرکانزاس آمریکا در پی انتقاد از رژیم صهیونی، حمایت از ایران و تمجید از رهبر معظم انقلاب اخراج شد! یکی نیست از این مدعیان حقوق بشر، زن، زندگی و آزادی و دفاع از زنان بپرسد حالا کجايید؟!

صیدکرمی

* دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه در مورد شیطان بزرگ؛ اگر آمریکا و اسرائیل لا اله الا الله بگویند، ما قبول نداریم، چرا که آن‌ها می‌خواهند سر ما کلاه بگذارند. آن‌ها که صحبت از صلح می‌کنند می‌خواهند منطقه را به جنگ بکشند...!

زاهدیان

*قابل توجه مدعیان زن، زندگی و آزادی! ببینید زمان پهلوی ملعون زن در ایران چه جایگاهی داشت و امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در چه جایگاهی قرار دارد: قبل از انقلاب دو درصد زنان عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها بودند امروز 35 درصد! پزشک متخصص زنان 10 نفر بودند، امروز به 1300 نفر رسیده‌اند! پزشک زن 3500 نفر بودند امروز به بیش از 66000 رسیده است! نویسنده 10 نفر بودند امروز به بیش از 28000 نفر رسیده‌اند! امید به زندگی در زنان 54 سال بود امروز به 78 سال رسیده است! در رشته‌های ورزشی بانوان 7 رشته بود و امروز به 38 رشته صعود نموده‌اند! و...

علیزاده

* وزیر جهاد کشاورزی قیمت محصولات را به وجدان فروشندگان حواله داد! پس کار وزیر و دولت در این میان چه می‌شود؟! با این حساب بود و نبود وزیر در پیشرفت امور جاری یکی است؟!

علیمردانی

* اقدامات نرگس محمدی، این عنصر برانداز، نشان می‌دهد محکومیت‌های او هیچ وقت بازدارنده نبوده و هیچ ابائی از محاکمه ندارد! چرا قوه قضائیه با این عنصر معلوم‌الحال طبق قانون برخورد نمی‌کند؟

سعید نوری

*از پلیس وظیفه‌شناس که برای آسایش و امنیت مردم، سرکرده اوباش تهرانپارس را با گلوله زمین‌گیر کرد، تقدیر و تشکر می‌کنیم. انتظار می‌رود این رویه با تمام کسانی که به قانون دهن‌کجی می‌کنند تداوم یابد.

موسوی

*برخی افراد که عرضه اداره زندگی خود را نداشته‌اند چگونه می‌خواهند نجات‌بخش زندگی دیگران باشند؟ فرد خودخواهی چون نرگس محمدی فرزند و زندگی خودش را تباه کرده حلقه به گوش شیطان بزرگ شده و طبق فرمان او حرکت می‌کند، و با بلندپروازی می‌خواهد ایران را به سوریه و سودان تبدیل کند. کور خوانده است!

خانم نادری

* چرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با روزنامه‌های زنجیره‌ای که گویا غیر از شایعه، شبهه و نفاق کاری ندارند و به پایگاه دشمن تبدیل شده‌اند، برخورد نمی‌کند؟

شکیبا

* پول ‌پاشی برگزارکنندگان مسابقه ناهنجار ماراتن کیش در تلگرام و رسانه‌های غربگرا برای کاهش از فشارها با صدها میلیون تومان هزینه، تلاش کردند تا از رسوایی آن بکاهند! ولی دُم خروس ماراتُن کیش با حمایت وزارت خارجه آمریکا از آن! بیرون زد.

حاجی‌زاده

*در دوره جنگ ۱۲ روزه عوامل رژیم صهیونی، متأسفانه بدون هیچ محدودیتی و بدون کنترل با دستگاه‌های ایکس‌ری، پهپادها و یا قطعات آن برای مونتاژ را با کامیون‌ها وارد کشور کردند! باید تمام کامیون‌هایی که از مرزهای ما وارد کشور می‌شوند از دستگاه ایکس ری برای کنترل بار ترانزیت بررسی شوند.

تاجیکی

* پیاده‌روی کنار خیابان شهید بهشتی، حدفاصل ایستگاه متروی شهید بهشتی و خیابان پاکستان، به بهانه بازسازی تخریب شده و بیش از یک ماه است که تکمیل نشده است؛ عابران پیاده برای رفت‌وآمد، به اجبار از حاشیه خیابان عبور می‌کنند، موضوعی که خطرات جدی برای عابران، به‌ویژه سالمندان و کودکان، ایجاد کرده است. مسئولان امر لطفاً این مشکل محل را حل کنید.

قادری