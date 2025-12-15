کد خبر: ۳۲۴۳۸۱
تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۰
راه و رسم استقلال را زنده نگه دارید (درمکتب امام)
مبادا اساتید و معلمینی که به وسیله معاشرتها و مسافرت به جهان به اصطلاح متمدن، جوانان ما را که تازه از اسارت و استعمار رهیدهاند، تحقیر و سرزنش نمایند و خدای ناکرده از پیشرفت و استعداد خارجیها بت بتراشند و روحیه پیروی و تقلید و گدا صفتی را در ضمیر جوانان تزریق نمایند. به جای اینکه گفته شود که دیگران کجا رفتند و ما کجا هستیم به هویت انسانی خود توجه کنند و روح توانایی و راه و رسم استقلال را زنده نگه دارند.
صحیفه امام؛ ج21؛ ص96 | پیام به ملت ایران؛ 29 تیر 1367