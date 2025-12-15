فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
خیز مزدوران امارات در یمن برای اشغال یک شهر دیگر

شورای انتقالی جنوب یمن یا همان مزدوران امارات، این‌بار از آغاز عملیات نظامی خود در شهر ابین برای اشغال این شهر خبر داد.
به گزارش «مهر» به نقل از «المیادین»، شورای انتقالی جنوب یمن، که زیر نظر امارات است، از آغاز عملیات نظامی در شهر ابین واقع در جنوب این کشور، تحت عنوان «عملیات قاطعیت» خبر داد. شورای انتقالی اخیراً، با پس‌زدن مزدوران سعودی، کنترل مناطق وسیعی در جنوب و شرق یمن همچون المهره و حضرموت را در اختیار گرفته است، از جمله این مناطق «میکا ۱۲» و اطراف تأسیسات نفتی العقله در شبوه و بیشتر مناطق حیاتی و استراتژیک در این شهر است که در مرکز یمن قرار دارد. امارات از سال ۲۰۱۵ کنترل بندر بلحاف در شبوه، تنها سکوی صادرات گاز یمن به خارج را در دست دارد. در پی این اتفاق صادرات گاز یمن متوقف شده است. این سکو با صادرات گاز خود سالانه ۴میلیارد دلار به خزانه دولت یمن واریز می‌کرد!

