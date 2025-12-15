یک فرماندار محلی کلمبیا یکشنبه‌شب اعلام کرد در پی سقوط یک دستگاه اتوبوس حامل دانش‌آموزان مدرسه به دره‌ای در شمال این کشور،

۱۷ نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش ایسنا، «آندرس جولیان»، فرماندار «آنتیوکیا» در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت: این اتوبوس پس از بازگشت از یک اردوی مدرسه در شهر کارائیبی «تولو» به سمت «مدلین» در حرکت بوده و سرنشینان آن، دانش‌آموزان دبیرستانی بودند. او افزود که دانش‌آموزان در این اردو فارغ‌التحصیلی خود را جشن گرفته بودند.

رسانه‌های محلی می‌گویند اتوبوس حدود ۸۰ متر به درون دره سقوط کرده است. عکس‌هایی از لاشه متلاشی‌شده اتوبوس در میان بوته‌ها منتشر شده است. تصادفات رانندگی در کلمبیا در سال گذشته به طور متوسط روزانه ۲۲ کشته به جای گذاشته است.