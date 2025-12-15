فارسی | العربي | English
همکاری ستاد اجرائی فرمان امام و سازمان حفاظت محیط‌‌زیست برای توسعه مشاغل سبز

تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد اجرائی فرمان امام و سازمان حفاظت محیط‌زیست با هدف حمایت از اشتغال‌زایی، توسعه مشاغل سبز و تقویت سرمایه‌گذاری‌های سازگار با محیط‌‌زیست امضا شد.
به گزارش ستاد اجرائی فرمان امام، تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد اجرائی فرمان امام و سازمان حفاظت محیط‌زیست با حضور سید پرویز فتاح، رئیس ستاد اجرائی فرمان امام و شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با هدف حمایت از اشتغال‌زایی، توسعه مشاغل سبز و تقویت سرمایه‌گذاری‌های سازگار با محیط‌زیست امضا شد.
براساس این تفاهم‌نامه، محورهای همکاری دو طرف شامل شناسایی، ارزیابی زیست‌محیطی، اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی اجرای طرح‌های اشتغال‌زا با اثرات مثبت و قابل سنجش زیست‌محیطی در سطح ملی، استانی و منطقه‌ای است. همچنین تأمین منابع مالی، اعطای تسهیلات اعتباری، حمایت از اجرای پروژه‌های نمونه و توسعه الگوهای موفق در حوزه‌هایی نظیر مدیریت پسماند، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری پایدار، کشاورزی ارگانیک، احیای منابع طبیعی، کاهش آلودگی‌ها، تولید و فرآوری سبز، ساختمان‌های سبز و شهرسازی پایدار از دیگر محورهای این همکاری عنوان شده است.
سازمان حفاظت محیط‌زیست متعهد شد با ارائه مشاوره‌های تخصصی، فنی و علمی، انطباق طرح‌ها و پروژه‌های مشترک با ضوابط، استانداردها و مقررات زیست‌محیطی را تضمین کند. شناسایی و اولویت‌بندی مناطق مستعد برای اجرای پروژه‌های سبز، تسریع و تسهیل در صدور مجوزها و تأییدیه‌های زیست‌محیطی، همکاری در تهیه بانک اطلاعاتی از فارغ‌التحصیلان و متخصصان حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی و نظارت مستمر بر عملکرد زیست‌محیطی پروژه‌ها از دیگر تعهدات این سازمان عنوان شده است. همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست در برنامه‌های آموزشی، توانمندسازی، فرهنگ‌سازی و انتقال دانش فنی مرتبط با توسعه پایدار مشارکت فعال خواهد داشت.
ستاد اجرائی فرمان امام نیز ضمن بهره‌گیری از ظرفیت شبکه بنیاد برکت در سراسر کشور، مسئولیت تأمین و تخصیص منابع مشخص مالی، اعتبارات و تسهیلات بانکی با شرایط مساعد و نیز فراهم‌سازی زیرساخت‌های فیزیکی، فناوری و اداری موردنیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک را برعهده گرفته است. پشتیبانی مالی، مدیریتی و فنی از طرح‌های اشتغال‌زای محیط‌زیستی، به‌ویژه با اولویت مناطق کم‌برخوردار، محروم، روستایی و عشایری، از محورهای اصلی این همکاری به‌شمار می‌رود.
به‌منظور مدیریت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، کارگروه مشترک توسعه مشاغل سبز و محیط‌زیست با حضور نمایندگان رسمی دوطرف تشکیل خواهد شد. براساس این تفاهم‌نامه، مدت اعتبار همکاری از تاریخ امضا به مدت سه سال تعیین شده و تمدید آن با توافق طرفین امکان‌پذیر است.

