رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن تشریح بارش برف در استان‌های مختلف تا چهارشنبه از ورود سامانه بارشی دیگری طی هفته آینده خبر داد.

صادق ضیاییان به ایسنا گفت: یک سامانه بارشی وارد کشور شده است که در جنوب کشور قوی‌تر عمل خواهد کرد. بنابراین هشدار قرمز از سه‌شنبه تا جمعه صادر کردیم که ویژگی این سامانه تداوم زیاد بارش است.

ضیاییان ادامه داد: طی سه‌شنبه بارش برف در مناطق شمالی استان فارس، ارتفاعات استان کرمان و استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، زنجان همچنین محورهای مواصلاتی بین استان مازندران و گیلان و سایر استان‌ها دور از انتظار نیست. وی افزود: برای روز چهارشنبه علاوه‌بر فعالیت سامانه بارشی در بوشهر، فارس، کرمان و هرمزگان، بارش برف در خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، اصفهان، همدان، مرکزی، کردستان، آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، کرمان، خراسان‌جنوبی و یزد خواهیم داشت. رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تاکید کرد: برف حجیمی در نیمه‌شمالی استان خراسان‌رضوی در روز چهارشنبه پیش‌بینی می‌شود، همچنین بارش برف سنگین را در بخش‌هایی از استان فارس و ارتفاعات استان کرمان انتظار داریم. در برخی استان‌های دیگر مثل آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، بخش‌هایی از استان اصفهان، خراسان‌شمالی، ارتفاعات استان مازندران، گیلان و محورهای مواصلاتی بین استان مازندران گیلان و سایر استان‌ها نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان درباره اینکه آیا جهت ورود سامانه ارتباط مستقیمی با میزان بارش آن دارد؟ توضیح داد: جهت ورود سامانه ارتباطی با میزان بارش ندارد. دو عامل بر میزان بارش تاثیر دارد؛ یکی قدرت سامانه است، به‌نحوی که بتواند حرکت‌های بالاسوی قوی را در منطقه ایجاد کند. عامل دوم تزریق رطوبت یا دریافت رطوبتی سامانه است.

وی بیان داشت: بعضی سامانه‌های بارشی از کشور عبور می‌کنند ولی رطوبت خوبی ندارند. وقتی رطوبت خوبی نداشته باشند، نمی‌توانند بارش‌های خوبی را ایجاد کنند ولی برخی از سامانه‌ها مثل سامانه فعال کنونی، رطوبت خوبی را از بخش‌های مختلف از جمله شمال اقیانوس هند‌، دریای سرخ و خلیج‌فارس دریافت کرده‌ است. همین امر باعث شده با بارش‌های خوبی همراه شوند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان گفت: هفته بعد سامانه بارشی دیگری وارد کشور می‌شود که به میزان سامانه بارشی فعال در هفته جاری و هفته گذشته،‌ رطوبت ندارد بنابراین بارش‌ها خفیف‌تر خواهند بود.

پرهیز از سفرهای غیرضرور تا پایان هفته

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی در سطح کشور، از هموطنان خواست تا با توجه به شرایط ناپایدار جوی، از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

سرهنگ سیاوش محبی با تأکید بر اینکه برابر اعلام سازمان هواشناسی، هشدار سطح قرمز برای استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان صادر شده و برای استان سیستان و بلوچستان و سایر استان‌های کشور هشدار سطح نارنجی پیش‌بینی شده است، اظهار داشت: بر همین اساس، با آغاز بارش‌ها از سه‌شنبه تا روز جمعه، توصیه مؤکد پلیس راه، پرهیز از سفرهای غیرضروری در این بازه زمانی است.

محبی افزود: در صورتی که هموطنان به ناچار قصد سفر دارند، لازم است تجهیزات زمستانی و ایمنی به‌ ویژه زنجیر چرخ، پوشاک گرم، تغذیه و موادغذایی کافی را همراه داشته باشند و پیش از آغاز سفر، از سالم بودن سیستم‌های فنی وسیله نقلیه از جمله بخاری، برف‌پاک‌کن، مخزن آب شیشه‌شوی و سیستم روشنایی اطمینان حاصل کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان حتماً به توصیه‌های پلیس راه و هشدارهای هواشناسی توجه داشته باشند تا سفری ایمن را تجربه کرده و صحیح و سالم به مقصد خود برسند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تمامی نیروهای پلیس راه در محورهای مواصلاتی کشور، به‌ویژه گردنه‌ها و مسیرهای برف‌گیر، به‌ صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل بوده و حضور فعال دارند تا در صورت بروز مشکل، خدمات لازم به مسافران ارائه شود.