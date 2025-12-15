کد خبر: ۳۲۴۳۶۰
تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
شکست پروژه ضدایرانی
محمد اکبرزاده: «خبر بد برای کارگزاران بیوطنِ پروژه تحریم ورزش ایران و فراری دادن ورزشکاران! بعد از عاطفه احمدی ملیپوش اسکی ایران، بهمن نصیری ملیپوش قایقرانی ایران که تابعیت جمهوری آذربایجان را گرفته بود، به تیم ملی ایران برگشت، آغاز این موج بازگشت یعنی شکست یک پروژه سنگین و پرخرج ضدایرانی!».
چی بودیم، چی شدیم
بهار سعادت با انتشار این تصاویر نوشت: «از واردات پزشک در دوران پهلوی رسیدیم به فارغالتحصیلی دانشجویان خارجی در رشته پزشکی؛ دانشجویان خارجی از ۵۰ کشور مختلف در رشتههای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی، در دانشگاههای ایران محصلند و کلاً ۶۰هزار دانشجو از کشورهای دیگر در رشتههای مختلف در ایران در حال تحصیلند.»
آمریکا راست میگوید!
محمد صرفی: «آمریکا در حال برافروختن آتشی دیگر است. یا حداقل اینطور وانمود میکند. اینبار در ونزوئلا و به بهانه مواد مخدر. البته نیمی از حرف دولت جنگافروز ترامپ درست است؛ مسئله مواد است اما از نوع معدنی و کمیاب آن که در ونزوئلا بسیار است!»
تبعات یک تصمیم دیرهنگام
امیرعلی ابوالفتح با اشاره به اذعان زلنسکی برای صرفنظر کردن از پیوستن به ناتو، نوشت: «اوکراین اگر زودتر از عضویت در ناتو صرفنظر کرده بود، چهبسا حمله روسیه به اوکراین رخ نمیداد، این تعداد انسان کشته نمیشد و این اندازه از خاک اوکراین از دست نمیرفت. البته مقصر اصلی اوکراین نبود، مقصر اصلی، غربیها بودند که وعده واهی به اوکراین دادند.»
میراث پهلوی و طرفداران
سمانه صالحی با انتشار این تصویر نوشت: «۲۳ آذر ۵۷ اراذل و اوباش حامی پهلوی با شعار «جاوید شاه» و چماق و مسلسل به بیمارستان امام رضا حمله کردن، به بخش کودکان یورش بردن و یک نوزاد ۹ماهه رو به شهادت رسوندن. این خصلت حیوانی، میراث پهلویه و امروز هم طرفدارانش با همون روحیه گردنکشی، در جامعه فعالن و خشونت رو ستایش میکنن.»
چند نکته از حادثه سیدنی
عبدالمجید خرقانی: «چند نکته در مورد اتفاقات سیدنی: ۱ـ اسرائیل ثابت کرده در رسیدن به اهدافش هر جنایتی را مرتکب میشود. ۲ـ تاکنون ۳۰ اسیر اسرائیلی غزه در حملات ارتش یا گرسنگی کشته شدند. ۳ـ با توجه به نفرت گسترده مردم استرالیا از نتانیاهو، اسرائیل به پروژه مظلومنمایی نیاز دارد حتی به قیمت مرگ یهودیان».