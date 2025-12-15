نتایج هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران

*ملوان انزلی صفر................................................................................................ فجر سپاسی 4

گل: ساسان جعفری کیا (35)، یادگار رستمی (45- پنالتی)، فرشید اسماعیلی (4+45) و میثم مرادی (68)

*چادرملو اردکان 3.................................................................................. استقلال خوزستان1

گل‌: رنه بوبو (7 و 27) و رضا محمودآبادی (85) برای چادرملو و حمید بوحمدان (82- پنالتی) برای استقلال خوزستان

*گل گهر سیرجان2..................................................................................مس رفسنجان صفر

گل‌: سیاوش یزدانی (43) و علی‌اصغر عاشوری (48)

*خیبر خرم‌آباد1...............................................................................................استقلال تهران1

گل: یاسر آسانی (8 – پنالتی) برای استقلال- مهرداد قنبری (29 – پنالتی) برای خیبر