نتایج هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران
*ملوان انزلی صفر................................................................................................ فجر سپاسی 4
گل: ساسان جعفری کیا (35)، یادگار رستمی (45- پنالتی)، فرشید اسماعیلی (4+45) و میثم مرادی (68)
*چادرملو اردکان 3.................................................................................. استقلال خوزستان1
گل: رنه بوبو (7 و 27) و رضا محمودآبادی (85) برای چادرملو و حمید بوحمدان (82- پنالتی) برای استقلال خوزستان
*گل گهر سیرجان2..................................................................................مس رفسنجان صفر
گل: سیاوش یزدانی (43) و علیاصغر عاشوری (48)
*خیبر خرمآباد1...............................................................................................استقلال تهران1
گل: یاسر آسانی (8 – پنالتی) برای استقلال- مهرداد قنبری (29 – پنالتی) برای خیبر