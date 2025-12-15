رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان پس از اینکه در ماه‌های اخیر حواشی زیادی را پشت سر گذاشت، نهایتاً از سمت خود استعفا کرد.

مصطفی نکولعل‌آزاد، رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان عصر یکشنبه از سمت خود استعفا کرد و روز پنج‌شنبه نیز قرار است مجمع فوق‌العاده این فدراسیون برگزار شود. نکولعل‌آزاد در ماه‌های اخیر گرفتار حواشی بسیاری در این فدراسیون بود. از جمله این حواشی می‌توان به انتصاب افراد غیرمتخصص به‌عنوان سرپرست تیم‌های ملی در المپیک اشاره کرد. نکولعل‌آزاد در احکامی دبیر فدراسیون که قبلاً بازیکن تیم فوتبال بوده را سرپرست تیم تکواندو که شانس زیادی برای کسب مدال داشت کرد و در حکم دیگر مدیر روابط‌عمومی را نیز به‌عنوان سرپرست کاراته آقایان در المپیک منصوب کرد. وی همچنین پیش‌تر به یک خواننده پاپ در این فدراسیون سمت داده بود.