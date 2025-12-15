یزدانی و آذرپیرا دو مدعی نامدار وزن 97 کیلوگرم کشتی آزاد

اگرچه حسن یزدانی در اولین میدان رسمی خود در وزن ۹۷ کیلوگرم

حریفان خود را شکست داد اما امیرعلی آذرپیرا اصلی‌ترین رقیب اوست که باید در آینده چه اتفاقاتی در این وزن رخ می‌دهد.

بازگشت حسن یزدانی به تشک، بعد از ماه‌ها دوری از میادین کشتی، مهم‌ترین اتفاق مرحله نیمه‌نهائی و فینال لیگ برتر کشتی آزاد بود؛ بازگشتی که با تغییر وزن همراه بود و در نهایت با پیروزی یزدانی به پایان رسید تا بار دیگر نام او در مرکز توجه کشتی ایران قرار بگیرد. یزدانی پس از المپیک پاریس بار دیگر کتف مصدوم خود را به تیغ جراحان سپرد و تصمیم گرفت برای درمان کامل، مدتی کشتی را کنار بگذارد. این وقفه نزدیک به یک سال و نیم طول کشید؛ در نهایت پس از پایان دوره مصدومیتش یزدانی حالا بازگشته، اما نه در وزن همیشگی‌اش؛ او این بار در وزنی جدید روی تشک رفت و توانست در همان نخستین حضور رسمی، حریفانش را شکست دهد.

یزدانی در شرایطی به وزن ۹۷ کیلوگرم آمده که پیش از این امیرعلی آذرپیرا مدت‌هاست به عنوان مدعی اصلی در این وزن رقابت می‌کند. آذرپیرا طی سال‌های اخیر به ثبات قابل توجهی رسیده و کارنامه‌ای جدی برای خود ساخته است؛ از مدال برنز المپیک پاریس با شکست کایل اسنایدر آمریکایی گرفته تا مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان که با شکست مقابل همین حریف به دست آمد. او حالا چهره تثبیت‌شده این وزن به حساب می‌آید و ورود یزدانی، معادلات را پیچیده‌تر از قبل کرده است.

بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در وزن ۹۷ کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا به دلیل کسب مدال نقره جهان ۲۰۲۵ کرواسی، مجوز حضور مستقیم در مرحله نهائی را دارد. با این حال اولویت اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا، با کشتی‌گیران رده سنی امید است؛ مشروط به اینکه قهرمان کشور از این رده سنی باشد و کارنامه بین‌المللی قابل قبولی داشته باشد. در غیر این صورت، عملکرد بین‌المللی مدعیان بزرگسال ملاک انتخاب خواهد بود. نکته مهم اینکه حسن یزدانی قرار است وارد چرخه انتخابی شود، اما کارش را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز نخواهد کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد کادر فنی برای او مسیر متفاوتی در نظر گرفته است. این شرایط ناخودآگاه خاطره وزن ۸۶ کیلوگرم را زنده می‌کند؛ جایی که سال‌ها حسن یزدانی مدعی اول بود و کامران قاسم‌پور ناچار شد مدت‌ها پشت خط او بماند. قاسم‌پور بعدها با رفتن به وزن ۹۲ کیلوگرم، دو طلای جهان را به دست آورد، اما چون این وزن المپیکی نبود، مجبور شد به ۹۷ کیلوگرم کوچ کند. وزنی که در آن نتوانست با مدعیان اصلی رقابت کند. حالا تاریخ انگار در حال تکرار است؛ یزدانی از ۸۶ بالا آمده و در وزن جدید قرار است کشتی بگیرد، اما دیگر آن چهره بی‌رقیب سال‌های اوج نیست و با چالش‌هایی تازه روبه‌روست.