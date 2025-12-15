ماجرای مبهم فسخ قرارداد اندونگ با استقلال

دیدیه اندونگ ‌هافبک گابنی تیم فوتبال استقلال دو روز پیش در گفت‌وگو با ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال اعلام کرد حاضر است برای بازی با خیبر خرم‌آباد در ایران بماند و سپس برای شرکت در جام ملت‌های آفریقا راهی اردوی تیم ملی کشورش شود. ساپینتو از طریق تماس اندونگ با سرمربی گابن درخواست می‌کند این بازیکن پس از بازی با خیبر راهی اردوی تیم ملی کشورش شود ولی سرمربی تیم ملی گابن با تشریح دلایلی با این موضوع مخالفت می‌کند. اندونگ هم بامداد یکشنبه راهی گابن شد.در شرایطی که تیم استقلال در حال عزیمت به خرم‌آباد بود مدیر برنامه‌های اندونگ در نامه‌ای با باشگاه از فسخ قرارداد این بازیکن به دلیل مسائل مربوط به ویزای کار خبر داد. اگر چه باشگاه استقلال بر این اعتقاد است که فسخی صورت نگرفته اما این نامه می‌تواند به منزله فسخ قلمداد شود. باشگاه استقلال تاکنون واکنش رسمی به این ماجرا نشان ن

داده است و از این رو ابهامات این موضوع و دلایل فسخ همچنان پابرجاست. با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال، حتی در صورت بازگشت اندونگ به ایران، دیگر نمی‌تواند با استقلال قرارداد جدیدی امضا کند.