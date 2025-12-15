فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۵
فــاطمـه(س) نمونه زن جامع‌الاطراف

زهرا (س) در جوانى از دنيا رفته است و از بس در آن زمان دشمنانش زياد بودند، از آثار ايشان كم مانده است، ولى خوشبختانه يك خطابه مفصل بسيار طولانى از ايشان باقى مانده.... همين يك خطابه كافى است كه نشان بدهد:
زن مسلمان در عين اينكه حريم خودش را با مرد حفظ مى‌ كند و خودش را به اصطلاح براى ارائه به مردان درست نمى‌كند، معلوماتش چقدر است، ورودش در اجتماع تا چه حد است.
سنت پيغمبر اين بوده كه زنها جدا مى‌نشستند و مردها جدا و پرده‌اى بلند ميان آنها كشيده مى‌شد.
زهراى اطهر از پشت پرده تمام سخنان خودش را گفت و زن و مرد مجلس را منقلب كرد.
اين معناى آن چيزى است كه ذكر كرديم؛ هم شخصيت دارد و هم عفاف، هم پاكى دارد و هم حريم.
مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى (حماسه حسينى(1 و 2)) 
ج‌17، صص: 406-405- با تلخیص و ویرایش

