تأکید بنیاد شهید بر تبدیل ایران به قطب علمی مطالعات مقاومت
مدیرکل دفتر مطالعات و پژوهشهای بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تحول رویکرد پژوهشی این نهاد طی سه دهه گذشته، تأکید کرد: ایران باید به قطب علمی مطالعات ایثار، شهادت و مقاومت در جهان تبدیل شود.
عادل مهری در آستانه هفته پژوهش با بیان اینکه بنیاد شهید در حال گذار از یک نهاد صرفاً خدماتی به نهادی دانشبنیان فرهنگی است، گفت: تداوم و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در نسلهای جدید، بدون تولید دانش عمیق، روشمند و روزآمد امکانپذیر نیست. وی با اشاره به رشد قابل توجه فعالیتهای پژوهشی بنیاد افزود: تعداد طرحهای پژوهشی مصوب از ۶۸ طرح در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۷ طرح در سال ۱۴۰۳ رسیده و سهم مقالات بینالمللی نیز از ۳ درصد به ۲۹ درصد افزایش یافته است. مهری با برشمردن خلأهایی همچون ضعف مطالعات بیننسلی، اقتصاد فرهنگ ایثار، کاربرد فناوریهای نوین و پژوهشهای تطبیقی، از ارائه شش پیشنهاد راهبردی برای دستیابی به مرجعیت علمی جهانی در این حوزه تا افق ۱۴۱۰ خبر داد و تأکید کرد: هدف نهائی، تبدیل ایران اسلامی به مرجع علمی جهان اسلام در مطالعات ایثار، شهادت و مقاومت است.