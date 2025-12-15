مهلت ارسال آثار به جشنواره تئاتر ایثار تا ۳۰ آذر تمدید شد

دبیرخانه دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار از تمدید مهلت فراخوان و ارسال آثار این دوره از جشنواره تا ۳۰ آذرماه خبر داد.

فراخوان دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار که در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی منتشر شده بود و پیش‌تر مهلت ارسال آثار آن ۲۰ آذر اعلام شده بود، به‌دلیل استقبال گروه‌های تئاتری تا ۳۰ آذر تمدید شد. دبیرخانه جشنواره تأکید کرده است که این مهلت قابل تمدید نخواهد بود.

نسل‌کشی و کودک‌کشی مردم ستمدیده محور مقاومت، بازنمایی زندگی و سبک زیست ایثارگرانه شهدا، جانبازان و آزادگان، جلوه‌های ایثار فردی و اجتماعی، نقش فرهنگ ایثار و شهادت در تقویت امید اجتماعی، امنیت و آرامش عمومی، همچنین نقش ایثارگرانه بانوان و مؤلفه‌هایی چون عفاف و حجاب از جمله محورهای موضوعی این دوره از جشنواره اعلام شده است.

دهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار قرار است در هفته پایانی دی‌ماه سال جاری برگزار شود.