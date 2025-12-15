نگاه ویژه سازمان سینمایی به تولیدات جنگ ۱۲ روزه
رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی با حضور در نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» در جمع خبرنگاران گفت: امسال در بخش بینالملل و نمایش آثار، هم از نظر مهمانان و هم از منظر فیلمها، شاهد شرایط مطلوبی بودیم. با همت همکاران مرکز گسترش، پویایی بسیار خوبی در بخش بینالملل شکل گرفت و اتفاقات مهمی رقم خورد. از جمله این رویدادها، میتوان به تولید مشترک فیلمی با موضوع غزه اشاره کرد که برای نخستینبار انجام شد و به نظر من اتفاقی بسیار ارزشمند است. همچنین حضور گسترده دستاندرکاران این حوزه، نشاندهنده اعتبار این جشنواره است.
به گزارش مهر، فریدزاده در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد سازمان سینمایی برای حمایت از فیلمسازان درباره جنگ ۱۲ روزه گفت: این موضوع یک فرآیند مستمر بوده که از جشنواره فیلم کوتاه تهران و حتی جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان آغاز شد. نگاه ویژه مؤسسات به تولیدات مرتبط با این موضوع، باعث شد مجموعهای قابل توجه از آثار در مرکز گسترش شکل بگیرد و انشاءالله این روند استمرار خواهد داشت.