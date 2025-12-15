نوجوان ایرانی رونمایی شد
نخستین نشست تخصصی «نوجوان ایرانی» با هدف بررسی یافتهها و رویکردهای پژوهشی و علمی در حوزه نوجوانان، به همت اندیشکده امید مؤسسه سوره امید، در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد. در این نشست، کتاب نوجوان ایرانی هم رونمایی شد.
در ابتدای نشست، مجید مجیدی، مدیر اندیشکده امید، با اشاره به فعالیتهای راهبردی این اندیشکده در حوزه نوجوان، ابراز امیدواری کرد که کتاب «نوجوان ایرانی» که با همکاری عباس جواهری و مطهره وکیلی به چاپ رسیده است، بتواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد و به توسعه مطالعات علمی کمک کند.
رضا پورحسین، روانشناس و مجری صداوسیما در این برنامه، جهان روانی نوجوان را «پیچیده» توصیف کرد و بر لزوم خداحافظی با ترکیب «کودک و نوجوان» تأکید کرد. وی با اشاره به ویژگیهایی چون جستوجوی هویت مستقل، ترس از طرد شدن و کشمکش میان استقلال و وابستگی، مهمترین چالش را مواجهه نوجوان با رسانهها و وضعیت دوگانه جامعه ایرانی دانست. او بر آموزش مهارت فاصلهگذاری با تلفن همراه و رسانهها به نوجوانان تأکید کرد.
عباس جواهری، رواندرمانگر نیز با تأکید بر تفکیک «نوجوان» و «محیط جدید» برای فهم درست وضعیت این نسل، دوره نوجوانی را یک «دوره فوقالعاده برای سرمایهگذاری تربیتی و روانی» دانست. وی با اشاره به اینکه نوجوانی سنینی بسیار جدی و تعیینکننده برای جوانی و بزرگسالی است، ضرورت ورود کنشگران به جهان نوجوانان را خاطرنشان کرد، بهویژه در عصر هوش مصنوعی و شبکههای اجتماعی که تحولات عمیقی در پی داشتهاند.
محسن دنیوی، مدیر گروه سیاستگذاری پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، نیز با بیان اینکه امروز با مفهومی مواجه هستیم که «زندگی به مثابه بازی» تعریف میشود، هشدار داد که این روند موجب نوعی رهایی از زندگی واقعی شده و میتواند به تغییر و طولانیتر شدن دوره نوجوانی بینجامد. وی تنها راه مقابله را «بازگشت به زندگی واقعی و زیستن برای امر جدی و ارزشمند» دانست. صادق باطنی، رئیس مرکز کودک و نوجوان صدا و سیما، بر «تغییر ابزار شناختی» از دنیای مکتوب به دنیای دیجیتال به عنوان مهمترین ویژگی نسل جدید تأکید کرد و این تحول را مسبب دگرگونی در هویت این نسل دانست. وی با اشاره به پدیدههایی چون «موج کرهای» (کیپاپ و کیدراما)، لزوم توجه به سهم فرهنگ از بودجه کل کشور را مطرح کرد.