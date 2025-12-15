کد خبر: ۳۲۴۳۲۹
رونمایی از نسخه صوتی دو کتاب تقریظ شده توسط رهبر معظم انقلاب
نسخه صوتی فاخر دو کتاب گویای «تب ناتمام» و «خانوم ماه» که مورد تقریظ رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند با حضور معاونت صدای رسانه ملی و هنرمندی صداپیشگان مطرح کشور رونمایی و منتشر شد.
طی مراسمی که با حضور علی بخشیزاده، معاون صدای رسانه ملی، مدیرکل ایران صدا، جمعی از هنرمندان، ناشران، نویسندگان، اهالی رسانهها و خانواده معظم شهدا در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد، از نسخه صوتی دو کتاب «تب ناتمام» و «خانوم ماه» که به تازگی توسط رهبر معظم انقلاب تقریظ شده بود، رونمایی شد و عوامل و دستاندرکاران تولید آن مورد تقدیر قرار گرفتند. علاقهمندان به شنیدن این دو کتاب صوتی میتوانند با مراجعه به پایگاه کتاب گویای ایران صدا به نشانی http://book.iranseda.ir این دو اثر ارزشمند را به صورت رایگان بشنوند.