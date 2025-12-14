روایت روزنامه حامی دولت از نقش دولت در گرانی برنج
روزنامه حامی دولت میگوید: تورم و گرانی به جان بازارها افتاده و این روزها خبری از مشتری نیست. بررسیها نشان میدهد که افزایش ماهانه تورم عاملی شده که بازارها خالی از مشتری باشند. تورم، سفرهای مردم را کوچکتر و بازارها را خالی کرده است.
روزنامه هممیهن نوشت: براساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در آبانماه به 4/3درصد، تورم نقطه به نقطه 49درصد و تورم سالانه نیز به 40درصد رسید. در بخش خوراکی، تورم ماهانه اقلام به 7/4 درصد، نقطهبهنقطه به
66 درصد و سالانه به 46 درصد رسیده است. افزایش تورم بهوضوح نشان میدهد با توجه به حقوق مردم سبد خریدها بهمرور نیز کوچکتر شده و بهنوعی توان خرید مردم نیز کمتر شده است.
با بررسی و مقایسه ارقام تورم بانک مرکزی و تورم مرکز آمار میتوان گفت که همچنان فشار روی سبد خانوار بسیار بالاست؛ همین مسئله باعث شده سفره خانوار هر روز کوچکتر از دیروز شود. این موضوع را بهوضوح در آمارهای منتشرشده میتوان مشاهده کرد که هر روز قیمت کالاهای اساسی بهصورت قابلتوجهی افزایش پیدا میکند.
بررسیهای تازه از بازار نشان میدهد در میان تمام اقلام خوراکی، برنج ایرانی رکورددار افزایش قیمت بوده است. براساس دادههای میدانی، قیمت هر کیلو برنج ایرانی از ۱۲۵ هزار تومان به حدود ۳۳۲ هزار تومان رسیده. در بخش برنجهای وارداتی نیز قیمت برنج خارجی از حدود ۶۹ هزار تومان به ۱۱۳ هزار تومان رسیده است.
غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی از حذف ارز ترجیحی برنج خبر داد و گفت که با پیشبینیهای انجام شده مشکلی در معیشت مردم ایجاد نمیشود.
محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج به «هممیهن» گفت: واقعیت این است که با حذف ارز ترجیحی واردات برنج، این افزایش قیمت کاملاً قابلپیشبینی بود. کالایی که واردکننده در سال 1401 با ارز ۲۸۵۰۰ تأمین میکرد، حالا باید با نرخ آزاد یا نزدیک به آزاد تهیه کند. طبیعی است کالایی که مثلاً ۲۸ یا ۲۹ هزار تومان تمام میشد، امروز ممکن است ۱۰۰ هزار تومان درآید؛ بنابراین افزایش حدود سه برابری چیز عجیب و غیرمنتظرهای نبود.
او ادامه داد: دولت در چندماه گذشته عملاً هر کاری توانست انجام داد تا قیمت برنج در بازار بالا برود. بهجای اینکه روند طبیعی واردات طی شود، با انواع مانعتراشیها مواجه بودیم. چندینماه است که هیچ برنج وارداتی جدید وارد بازار نشده. شرکت بازرگانی دولتی بارها مصاحبه کرده، وعده داده، اما نه خودش برنجی ترخیص کرده و نه اجازه داده واردکنندگان کارشان را انجام بدهند. رفتار دولت نشان میدهد کاملاً مصمم بوده قیمت برنج را بهتدریج بالاتر ببرد.