کیهان و خوانندگان
* سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با برگزاری دو رزمایش گسترده در شمالغرب و جنوب کشور، نشان داد سطح آمادگی رزمی خویش را به مرحله جدیدی ارتقا داده است. رزمایشهای اخیر، علاوهبر نمایش سطح آمادگی دفاعی، گویای ظرفیت مؤثر دیپلماسی امنیتی کشورمان نیز هست. زمانبندی این رزمایشها حاوی نکات قابل تأملی است. اجرای همزمان مانورهای بزرگ در دو جبهه مختلف جغرافیایی، نشان از توانایی فرماندهی در مدیریت بحرانهای چندگانه دارد.
محزون
*توان موشکی کشورمان به یک کابوس برای مقامات رژیم صهیونی تبدیل شده و برای صهیونیستها هراسی عمیق ایجاد کرده است. این قدرت بازدارندگی، مانع ماجراجوییهای جدید رژیم علیه ایران خواهد شد. فراموش نکنیم که صنعت موشکی را ما از صفر شروع کردیم. نتیجه میگیریم اگر اراده بکنیم موفق به انجام کارهای به ظاهر نشدنی خواهیم شد.
زهرایی
* وقتی رهبری میفرمایند در مقابل دشمن باید آرایش جنگی گرفت این التفات را باید داشت که صرف کنشگری رسانهای یا حتی انقلابیبودن، بهمعنای آرایش جنگی نیست. بلکه باید دید دشمن چه میکند، چه چیزی را هدف گرفته و چه اثری بر مخاطب میگذارد؛ سپس کنش رسانهای متناسب با همان اثر طراحی شود.
قنبرپور
* پیروزی ایران در جنگ 12 روزه فقط برای امروز نبود. برای صد سال آینده است. برای این بود که نسل چهارم، پنجم و دهم انقلاب بدانند وقتی همه دنیا با هم به ایران حمله کنند، باز هم ایران میماند و دشمنانش رفتنیاند. این همان درس ابدی کربلاست. خون بر شمشیر پیروز است، حتی اگر آن شمشیر را ۲۰ سال تیز کرده باشند.
قدیری
* لازم است یادآوری شود پرتاب همزمان سه ماهواره سنجشی ایرانی در اوایل دیماه به نامهای ماهواره پایا، ظفر و نمونه دوم ماهواره کوثر که هر سه با دقت تصویربرداری ۱۵ متر هستند، بهعنوان مهمترین رویداد پیشرو در حوزه فضائی ایران تلقی میشود.
منصوری
* از آنجا که «صلح نوبل» به ترامپ داده نشد فیفا چیز مسخرهای به نام «جایزه صلح فیفا» اختراع و آن را به ترامپ اهدا کرد. بسیاری از کاربران این اقدام را فراتر از طنز و نمایشی مسخره خواندند. یک کاربر با اعتراض به این موضوع نوشته لعنت بر جایزه صلح. شرم بر فیفا. منزجرم که جام جهانی با این مرد نفرتانگیز لکهدار شد.
بنی طبا
* آمار رسمی ارتش رژیم صهیونی نشاندهنده افزایش بیسابقه خودکشی در میان نظامیان آن است. از آغاز جنگ نسلکشی در غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حداقل ۴۸ نظامی خودکشی کردهاند. این آمار در مقایسه با میانگین سالانه حدود ۱۲ مورد پیش از جنگ، تقریباً دو برابر شده است. گزارشها، فشارهای روانی ناشی از درگیری را عامل اصلی این افزایش بیسابقه میدانند.
پرتوی
* فرمانده نیروهای ویژه روسیه تحلیل دقیقی از وضعیت رژیم صهیونیستی کرده وگفته اسرائیل تاکتیکهای رزمی ندارد. آنها هر آنچه را که در مقابلشان است یعنی زنان، کودکان و سالمندان را از بین میبرند. این تاکتیک نیست. این فقدان تاکتیک است.
پاکروان
* همانطور که در اخبار اعلام گردید جایزه صلح ساختگی فیفا توسط رئیس فیفا به جنایتکارترین فرد حاضر در دنیا داده شد. این در حالی است که تاکنون جایزه صلح بنام فیفا وجود نداشته و حتما با فشار دولت حاکم بر آمریکا و شخص ترامپ بر فیفا تحمیل شده است. بنابر این شعار سیاسی نبودن ورزش که توسط غربیها و غربگراها سر داده میشود، دروغی بیش نیست.
زرگر
* متاسفانه در کشور چیزی به اسم حکمرانی اقتصادی وجود ندارد. نهادهای متولی اقتصاد هر کدام برای خود تصمیمی میگیرند که در بسیاری موارد ناقض سیاستهای نهادهای دیگر است. مادامی که تعارض منافع حل نشود، نمیتوان به حل مشکلات اقتصادی امید داشت.
حقانی
* اتهام همدستی یا همراهی با مفسدین داخلی به یک سرباز وطن بدون لحظهای فکر کردن و کمی پرس و جو و تحقیق توسط یک نماینده مجلس خطای فاحشی بود که صورت گرفت. عرضم این است که شور انقلابی خوب است، اما شرایط و پختگی خاص خودش را میخواهد.
جهانفر
* بخشی از ارزهای صادراتی به چرخه رسمی کشور بازنمیگردند. آماری غیر رسمی بیان میدارد که طی هفت سال گذشته حدود ۹۵ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است. عدم بازگشت ارز، منابع قابل مداخله بانک مرکزی را محدود میکند و طبیعتاً به افزایش نرخ ارز منجر میشود.
بخارایی
* متهم کردن نیروهای امنیتی به خشونت نسبت به یک خانم، فرزند شهید، مدافع عفاف و حجاب و استفاده از هشتک از اسلام شما بیزارم توسط، فلان نماینده و یا فلان روحانی بازی در زمین دشمن است. گاهی اوقات حرف حق را هم چنانچه موجب سوءاستفاده دشمن بشود نباید به زبان آورد چه برسد که تهمت زده بشود.
دختآذر
* برگزاری چهارمین نمایشگاه بینالمللی تجارت با اوراسیا را باید به فال نیک گرفت و به همین دلیل برای جهش صادراتی ایران بایستی از تمام ظرفیتهای کشور استفاده کرد. از همه مهمتر باید برای چهار موضوع مهم که شامل «مسائل پولی و مالی»، «کریدور شمال- جنوب»، «استانداردهای کالا» و «کالاهای مزیتدار» میشود از الان برنامهریزی داشته باشیم.
اسکندری
* یکی از روزنامههایِ اصلاحطلب تیتر زده که دولت چهاردهم اصلاحطلب نیست. برخی از اصلاحطلبان که استاد فرصتطلبی هستند یک روزی خاتمی را پینوشه میدانستند، چند سال بعد زیر میزِ روحانی زدند و الان هم در حال زیرکشی از دولت فعلی هستند. این جماعت هر دولتی را تا جایی دوست دارند که با دیگر ساختارهایِ قدرت وارد چالش شود و رفتار رادیکال و ساختارشکنانه داشته باشد.
مامندی
* «چاکرا» که این روزها با عناوین مختلف و در قالب مدیتیشن و یوگا به سرعت در حال گسترش است، در واقع خرافهای است که هیچ پشتوانه علمی، عقلی و شرعی ندارد. این آموزهها ریشه در آیینهای هندوئیسم دارند و برخلاف تبلیغات گسترده، نه تنها راهی به سوی معنویت الهی نیستند، بلکه میتوانند انسان را به مسیرهای انحرافی هدایت کنند.
پورقیصر
* در مهرماه، بازپخش سریال یوسف پیامبر با جلب ۵۳ درصد مخاطب، باعث شد این سریال پس از «پایتخت ۷» در صدر جدول پرمخاطبترینهای ۱۴۰۴ قرار گیرد. دستاندرکاران رسانه ملی یکبار از خودشان سؤال بکنند چرا بازپخش تولیدات نمایشی قدیمی صداوسیما، به مراتب از تولیدات جدید این سازمان مخاطب بیشتری دارند؟
گل پریان
* نرخ خشونت خانگی علیه زنان در کشورهای توسعهیافته نگرانکننده شده است. بهعنوان مثال، در فرانسه سالانه بیش از ۲۲۰ هزار زن قربانی خشونت خانگی میشوند. از سوی دیگر شیءانگاری زن در تبلیغات و رسانههای غربی، فروپاشی نهاد خانواده، افزایش افسردگی و اضطراب در میان زنان را در پی داشته است.
خداپرست
*در افزایش اخیر نرخ ارز چند عامل دخیل بوده است. شایعات کاهش درآمدهای ارزی دولت، تغییر سیاست واردات بدون انتقال ارز، تقاضای فصلی پایان سال و تأثیرات روانی-سیاسی همگی در این نوسانات نقش داشتهاند. در ضمن از آنجا که قیمت سکه و طلا عمدتاً تحت تأثیر نرخ دلار داخلی و قیمت جهانی طلا است، تقاضای مردم برای حفظ ارزش داراییهایشان فشار صعودی بر ارز وارد کرده در نتیجه نرخ دلار افزایش پیدا میکند. برای مهار افزایش قیمت ارز باید این موارد را شناسایی و راهکار عملی اتخاذ کرد.
میرکاظمی
* قیمت هر شانه تخم مرغ در بازار 240 تا 290 هزار تومان و دانهای 9 تا 10 هزار تومان شده. قیمت مرغ که سال گذشته کیلویی 80 هزار تومان بود امروز به 160 هزار تومان رسیده و لبنیات، روزانه گران میشود. اگر نهادهها با ارز ترجیحی تامین میشود این گرانیهای افسارگسیخته و قیمتهای کمرشکن چیست؟ آیا جز این است که به دلیل سوء مدیریت تامین، شاهد این وضع هستیم؟
اسداللهی راد
* از تبلیغ بیحجابی توسط شرکت پاکشوما روی کارتن ماشین لباسشویی تعجب کرده و تاسف خوردم. واقعا متولیان فرهنگی و دستگاههای مسئول در کشور چه کار دارند میکنند که شرع و قانون به این واضحی زیر پا گذاشته میشود؟
آقانصیری